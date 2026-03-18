여주세종문화관광재단, 2026년 상반기 버스킹 공연

6월 28일까지 매주 토·일요일 오후 2시부터 정기 공연

남한강 출렁다리 버스킹·플리마켓 운영

여주세종문화관광재단(이사장 이순열)은 남한강의 수려한 자연경관과 출렁다리 경관을 배경으로 시민과 관광객에게 색다른 문화 향유 기회를 제공하기 위해 '2026년 상반기 여주 남한강 출렁다리 버스킹 공연'을 운영한다고 18일 밝혔다.

'2026년 상반기 여주 남한강 출렁다리 버스킹 공연' 포스터. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 버스킹 공연은 오는 28일부터 6월 28일까지 매주 토요일과 일요일 오후 2시부터 정기 공연을 운영해 방문객에게 음악과 함께하는 여유로운 휴식시간을 제공하고, 여주 대표 관광지인 여주 남한강 출렁다리와 빛의 숲, 주변 문화관광 자원을 널리 알리기 위해 마련됐다.

현장에서는 관내 소상공인·청년 창업가 등이 참여하는 플리마켓을 함께 운영해 공연 관람과 더불어 다양한 먹거리·볼거리·살거리를 동시에 즐길 수 있도록 할 예정이다.

재단은 상반기 버스킹 공연을 통해 남한강 출렁다리를 중심으로 한 관광 콘텐츠를 강화하여 문화예술인에게는 안정적인 공연 기회를, 시민과 관광객에게는 일상 속에서 부담 없이 즐기는 생활문화 향유의 장을 제공할 계획이다.

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여주세종문화관광재단 이순열 이사장은 "여주 남한강 출렁다리는 이미 많은 분들이 찾는 여주의 대표 관광 명소로, 음악과 빛, 자연이 함께하는 버스킹 공연을 통해 '관광 여주'의 매력을 한층 더 높이겠다"며 "시민과 관광객 모두가 편안한 마음으로 찾아와 쉬어 갈 수 있는 힐링 문화공간으로 만들어가겠다"고 말했다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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