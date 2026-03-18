하남시, 1000억원 규모

지중화부터 3호선 연장까지

원도심 혁신 가속화

하남의 뿌리이자 심장부인 원도심이 주거 중심의 틀을 벗어나 산업, 교육, 문화가 결합된 직주락 도시로 탈바꿈하고 있다.

하남시가 지난 10일 신장전통시장 주변 전주를 철거하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기 하남시는 원도심의 정체성을 유지하면서도 시민 생활 편의를 극대화하는 정책을 추진해 수도권의 경쟁력 있는 도시 모델을 제시한다는 방침이다.

가장 눈에 띄는 변화는 보행 환경의 혁신이다. 시는 총 1000억원 규모의 전선 지중화 로드맵을 가동하고 지난 10일 신장전통시장 주변 전주 철거에 착수했다. 이달 말 가공선로 철거가 마무리되면 보행 여건이 대폭 개선될 전망이다. 또한 올해 12월까지 신장시장과 신평로 일대에 첨단 IT 기술이 집약된 하수도 악취저감 장치를 설치해 보이지 않는 주거 환경까지 세심하게 관리한다.

교통 및 산업 기반 확충도 구체화되고 있다. 지하철 3호선 연장선인 가칭 신덕풍역은 원도심 주민 접근성을 고려해 기존 계획보다 북측으로 약 340m 이동해 확정됐다. 이는 만남의 광장 환승센터와의 효율적 연결을 통해 원도심 주민의 이동권을 보장한 결과다.

시민 체감형 인프라도 대폭 확충됐다. 신장·수산물·석바대 등 주요 전통시장에 커뮤니티센터와 고객지원센터를 마련해 상권 경쟁력을 높였으며, 덕풍스포츠문화센터와 하남시종합복지타운 등 전 세대를 아우르는 복지 거점을 가동 중이다. 하남 최초의 종합병원인 연세하남병원도 2027년 하반기 준공을 목표로 순항하며 응급 의료 체계를 강화하고 있다.

교육 경쟁력의 성장도 눈부시다. 남한고등학교가 '자율형 공립고 2.0'으로 선정돼 5년간 15억원의 예산이 집중 투입되며 지역 인재 양성의 요람으로 자리 잡게 된다. 이 같은 노력에 힘입어 2026학년도 주요 대학 및 의·약학 계열 합격자 수는 4년 전 대비 약 3배인 387명으로 증가하는 성과를 거뒀다.

이현재 시장이 하남교육지원청 신설추진단 현판식에서 인사말을 하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

하남교육지원청 단독 신설 추진과 학생 전용 통학 순환버스 운영 등은 교육 주권 확보와 복지 실현의 핵심축이 되고 있다.

AD

이현재 하남시장은 "원도심은 하남의 유구한 역사를 간직한 자산이자 미래 성장의 핵심 동력"이라며 "환경 개선을 넘어 산업, 교육, 문화가 유기적으로 연결된 고품격 직주락 도시를 조성해 원도심 주민들이 자부심을 느끼며 거주할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>