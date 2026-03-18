CJ올리브영, 작년 매출 역대 최대 5조8335억…전년比 21.8%↑
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영업이익 7447억…22.5% 증가
외국인 구매 금액 1조원 돌파
CJ올리브영이 지난해 매출 5조원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록했다.
18일 CJ가 금융감독원 전자공시시스템에 제출한 사업보고서에 따르면 지난해 CJ올리브영의 별도 기준 매출은 5조8335억원으로 전년 대비 21.8% 증가했다. 영업이익은 7447억원으로 22.5% 늘었다.
서울 시내 올리브영 매장. 연합뉴스
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CJ올리브영의 매출은 2021년 2조원을 달성한 뒤 2022년 2조7774억원, 2023년 3조8611억원, 2024년 4조7899억원 등 매년 상승하고 있다.
회사 측은 성장의 주요 요인으로 외국인 관광객 수요 급증을 꼽았다. 지난해 1월부터 11월까지 외국인 구매 금액은 누적으로 1조원을 달성했고, 연간 기준으로는 전체 오프라인 매출의 약 28%를 외국인 고객이 차지한 것으로 나타났다. '오늘드림' 활성화 등 옴니채널 전략 고도화가 매출을 견인했다고 회사 측은 설명했다.
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CJ올리브영 관계자는 "국내외 고객들의 K뷰티 경험이 확대되면서 온·오프라인 채널 모두 호실적을 기록했다"며 "올해는 미국 오프라인 매장 진출과 글로벌몰 활성화를 통해 중소·인디 브랜드 중심의 K-뷰티 글로벌 확장을 지속 지원할 계획"이라고 말했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
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