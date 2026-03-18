이스라엘이 이란 정보부 장관을 제거했다고 18일(현지시간) 밝혔다.

카츠 이스라엘 국방장관은 이날 전황 평가 회의에서 "밤새 감행된 테헤란 공습으로 에스마일 하티브 이란 정보부 장관이 사망했다"고 확인했다.

그는 이어 "오늘 중차대한 추가 기습이 있을 것"이라며 "모든 전선 내 이란 및 레바논 헤즈볼라를 상대로 전쟁의 수위를 높일 서프라이즈가 예고돼 있다"고 강조했다.

카츠 장관은 이스라엘군이 별도의 추가 승인 절차 없이 이란의 어떤 고위 인사도 즉시 제거할 수 있는 전권을 부여받았다고 밝혔다.

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이에 따라 향후 이란 수뇌부를 겨냥한 이스라엘의 암살 작전은 공세가 더 거세질 것으로 전망된다.

앞서 이스라엘은 지난달 28일 미국과 함께 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자를 표적 공습한 데 이어 전날 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장, 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관도 사살한 바 있다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방부장관(가운데)이 이스라엘군 수뇌부와 상황평가 회의를 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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