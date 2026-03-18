화성FC, '화성 시민의 날 기념' 홈경기 개최

노도희·신동민 선수 팬사인회·시축

화성시 마스코트 '코리요' 신규 마스코트 '마스'의 특별한 만남

지역 상생과 나눔의 가치 실현…시민과 함께하는 축제의 장

경기 화성FC가 오는 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 열리는 용인FC와의 홈경기를 '화성 시민의 날' 기념 매치로 지정하고, 시민들과 함께하는 풍성한 축제의 장을 마련한다. 이번 홈경기는 지역 사회와 상생하며 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

화성FC(4R) 포스터. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 화성특례시를 빛낸 빙상 영웅들이 경기장을 찾아 승리의 기운을 불어넣는다. 화성시청 소속이자 지난 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 메달리스트인 노도희, 신동민 선수는 장외 부스에서 팬사인회를 통해 팬들과 소통하며, 경기 시작 전에는 승리 기원 시축자로 나서 경기장의 열기를 한층 더할 예정이다.

팬들을 위한 밀착형 이벤트와 볼거리도 가득하다. 화성시 마스코트 '코리요'와 화성FC의 새 얼굴 '마스'는 합동 포토존 운영과 그리팅 시간을 통해 팬들에게 특별한 추억을 선사하며, 선수단과 함께 그라운드에 동반 입장해 현장 분위기를 고조시킬 예정이다.

또한 장외 광장에는 공식 서포터즈 '오렌지샤우팅'과 '뀨울크루' 응원단 부스가 마련되어 건전한 응원 문화 확산에 앞장서며, '응원 도구 제작소'에서는 팬들이 직접 커스텀 깃발을 제작해 실전 응원에 활용할 수 있는 이색적인 체험 기회를 제공한다.

지역 사회와의 상생과 나눔을 위한 의미 있는 발걸음도 이어진다. 화성시 지역 특산물을 홍보하고 판매하는 '도농브릿지' 협업 부스를 통해 지역 경제 활성화에 기여하는 한편, 굿네이버스와 함께하는 '고려인 후손 돕기 캠페인'을 진행하며 사회적 책임 실천에도 앞장선다.

특히 이번 경기 에스코트 키즈는 전원 화성 시민들로 선발되어, 선수들과 함께 호흡하며 잊지 못할 경험을 함께하게 된다.

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한편, 오는 22일 오후 2시에 펼쳐지는 용인과의 홈경기는 NOL(놀) 티켓을 통해 예매가 가능하다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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