성취 의욕 및 자신감 강화

경북 구미교육지원청 구미기초학력거점지원센터(센터장 신운식)는 18일 수요일 구미·김천 지역 학습코칭단 46명에 대한 위촉식을 실시했다.

구미기초학력거점지원센터(센터장 신운식)이 구미·김천 지역 학습코칭단 46명에 대한 위촉식을 실시 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

구미기초학력거점지원센터의 학습코칭단 46명은 4월 초부터 희망 학생이 재학 중인 구미·김천 지역 초·중학교(83개교)를 방문하여 27회기(주 1회, 90분)에 걸쳐 학습코칭을 실시하게 된다.

학습코칭은 학습지원 대상 학생을 위한 찾아가는 맞춤형 학습 서비스로 학습전략, 학습방법 지원과 함께 학생의 정서적 안정감 향상을 목적으로 한다.

그 밖에도 구미기초학력거점지원센터에서는 월별 사례회의와 학습코칭 현장 지원, 역량강화 연수 및 자문단 사례 슈퍼비전을 통해 학습코칭 지원에 다방면으로 조력할 예정이다.

특히, 1박 2일 해피캠프 활동을 통해 학생의 사회 정서 능력이 강화될 수 있도록 적극 지원하며, 느린 학습자를 대상으로 여름 방학 기간에도 코칭을 연속적으로 진행할 계획이다.

또한 구미기초학력거점지원센터는 학생의 인지·정서·행동적 요인을 진단 분석하여 지역 내 유관 기관과 함께 학생을 위한 검사비, 치료비 지원을 통해 학습지원 대상 학생을 위한 끊임없는 도움을 지속하고 있다.

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구미기초학력거점지원센터장 신운식 교육지원과장은 "맞춤형 학습코칭 프로그램을 통해 학생들이 단계별 작은 성공 기회를 자주 경험하게 하여 성취 의욕 및 자신감을 강화하고, 나아가 자신에 대한 긍정적이고 발전적인 자아 형성의 밑거름이 되기를 기대한다."며 센터 업무 담당자와 학습코칭단을 격려했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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