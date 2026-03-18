17일 동신대학교가 일본 시즈오카산업대학교 방문단을 초청해 학생 교류 프로그램을 운영하며 국제 교류 협력 강화에 나섰다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

동신대학교는 최근 일본 시즈오카산업대학교 방문단을 초청해 학생 교류 프로그램을 운영하며 국제 교류 협력 강화에 나섰다고 18일 밝혔다.

이번 방문단은 시즈오카산업대학교 교직원 2명과 학생 7명으로 구성됐으며, 동신대 재학생, 교직원들과 한·일 문화 이해를 바탕으로 한 다양한 프로그램에 참여하며 교류했다.

이번 한일 학생 교류 프로그램은 동신대 캠퍼스 투어와 카메라박물관 견학, 특강, 교류 활동 등으로 다채롭게 구성됐다. 방문단은 동신대학교의 시설과 교육 환경을 직접 체험하는 한편, 동신대 국제학부 후카세 타카코 교수의 '한국 문화의 이해' 특강, 시즈오카산업대학교 이리에 마리 교수의 '리트믹 수업' 특강을 함께 들으며 학문적 교류의 폭을 넓혔다.

양교 학생들은 또 교류 프로그램 발표와 자유 교류 시간을 통해 서로의 문화를 이해하고 소통하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

박재민 동신대 국제교육원장은 "이번 교류 프로그램은 한일 양국 학생들이 글로벌 감각을 키우고 상호 문화를 이해하는 소중한 계기가 됐다"며 "앞으로도 해외 대학과의 협력을 확대해 글로벌 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

AD

한편 동신대학교와 시즈오카산업대학교는 2024년 5월 협약 체결 이후 같은 해 12월 일본 측 방문단의 동신대 방문과 2025학년도 동신대 방문단의 일본 답방 등 활발한 교류를 이어오고 있으며 이번 방문을 계기로 협력 관계를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>