정명근 화성시장 민선 9기 출사표

"행정은 아마추어 연습장 아냐"

"30분 이동시대·대한민국 1등 도시 완성할 것"

"이재명 정부와 함께 성장과 기본이 탄탄한 대한민국 1등 도시를 완성하겠다."

정명근 경기 화성시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 화성시장 출마를 선언하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

정명근 경기 화성시장이 18일 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 '화성형 기본사회'를 포함한 공약을 제시하며 6월 제9회 전국동시지방선거 화성시장 재선 출마를 공식 선언했다.

'대한민국은 이재명, 화성은 정명근'이라는 슬로건을 내건 정 시장은 "이재명 정부 결단과 지원으로 화성시 숙원인 '4개 구 체제'를 올해 2월 성공적으로 출범시켰다"며 "대통령 국정철학을 가장 빠르고 넓게 시민의 삶 속에 정착시킬 '든든한 국정 파트너'가 바로 저 정명근과 화성특례시"라고 강조했다.

그러면서 정 시장은 "배고파 굶는 사람이 없는 사회를 만들고자 했던 이재명 대통령의 절실한 철학을 실천하고자 했다"며 "저 역시 화성특례시민을 위해 '그냥드림 온(溫) 라운지'를 만들고 전국 최대 규모로 확산시키며 그 가치를 현실로 구현하고 있다"며 기자회견 장소 선택의 배경을 설명했다.

AD

정 시장은 민선 9기 핵심 비전으로 ▲아이부터 어르신까지 책임지는 '화성형 기본사회' 실현 ▲'30분 이동시대' 실현을 위한 교통망 확충 ▲'대한민국 경제수도' 화성 완성 ▲고품격 글로벌 매력 도시 조성 등을 제시했다.

정명근 경기 화성시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관 로비에서 기자회견을 열고 화성시장 출마를 선언하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

정명근 시장은 "행정은 아마추어의 연습장이 아니며 107만 시민의 삶은 결코 실험대가 아니다"며 "화성의 골목골목과 숨결을 누구보다 잘 아는 저 정명근이 화성의 멈추지 않는 발전을 책임지겠다"고 피력했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>