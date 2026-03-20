삼성전자는 플래그십 스마트폰 갤럭시 S 시리즈를 통해 인공지능(AI) 대중화에 앞장 서 왔다. 첫 온디바이스 AI 폰 S24가 통화 통역과 노트 어시스트 등을 선보였고, S25는 AI 플랫폼을 통합하는 'AI 컨테이너'를 비전으로 제시했다. 에이전틱 AI 시대로 나아가는 올해, 삼성전자는 S26 시리즈로 AI를 일상 경험 속으로 끌어들였다. 하드웨어와 소프트웨어 두 부문에서의 혁신으로 놀라움을 자아낸 S26 울트라를 일주일간 사용해봤다.

더 얇고 매끈해진 그립감…상하좌우 시야 차단하는 프라이버시 디스플레이

갤럭시S26 울트라 외형. 이은서 기자. AD 원본보기 아이콘

전작보다 얇고 매끈해진 그립감이 가장 먼저 체감됐다. 모서리 곡률이 더 커져 장시간 손에 쥐고 있어도 부드러웠다. 전작에 비해 무게는 4g 감소한 241g이고, 두께는 0.3mm 줄어든 7.9mm로 역대 울트라 시리즈 중 가장 얇았다. 후면에는 알약 모양의 세로형 카메라 섬이 자리 잡았다. 지난 시리즈 대비 메인 카메라와 5배 망원 카메라의 조리개가 커진 탓이다.

배터리도 초고속충전이 가능해져 부담감을 덜었다. 유선 충전의 경우 60W, 무선 충전의 경우 25W의 속도를 지원한다. 실제로 충전기에 연결하니 10%인 배터리가 46분 후 완충된다는 문구가 떴고, 20분 후 67%까지 충전됐다.

상하좌우 프라이버시 디스플레이가 작동되는 모습. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

휴대폰을 켜 가장 먼저 확인해본 기능은 프라이버시 디스플레이였다. 픽셀 단위에서부터 개인정보를 보호하겠다는 의지가 느껴졌다. 특히 상하좌우 네 방향 모두에서 시야가 차단된다는 점이 기존 보호필름과 가장 큰 차이다.

휴대폰을 가로로 눕혀 영상을 보게 되는 경우에도 주변 사람의 시선을 차단할 수 있다. 기자가 사용하는 휴대폰에 보호필름을 붙이고 비교해본 결과, 보호필름은 45도의 각도에서 시야가 차단되기 시작했지만 S26 울트라는 20~30도부터 화면이 보이지 않았다. 해당 기능은 '플렉스 매직 픽셀'이라는 하드웨어 설계로 구현했다. 픽셀 간 가림막을 두고 빛을 특정 방향으로 조절하는 방식이다. 디스플레이 기능이 켜지면 빛을 집중시키는 '내로우 픽셀'을 중심으로 화면을 구성해 시야를 차단한다.

특히 앱별로 프라이버시 디스플레이를 끄고 켜는 '자동 켜짐 조건'으로 개인맞춤형 보호가 가능했다. 애플리케이션이나 비밀번호 입력 화면, 알림 팝업 등 특정 상황에만 부분 적용할 수 있다. 실제로 인스타그램에만 기능을 켜보니, 다이렉트 메시지(DM) 알람이 상단에 바로 뜰 때마다 까맣게 가려졌다. 프라이버시를 더욱 지키고 싶은 경우, '향상된 프라이버시 보호' 기능을 켤 수도 있었다. 다만 해당 기능을 사용할때 화면 정면이 뿌옇게 보였다.

카메라에서 주목할만한 기능은 새롭게 추가된 '수평형 슈퍼 스테디'였다. 기존 손 떨림을 방지하는 '슈퍼 스테디' 기능을 넘어 수평이 흔들려도 영상이 흔들리지 않았다. 자이로 센서와 가속도 센서로 촬영 화면을 분석해 수평을 자동으로 고정해준 결과다.

말하지 않아도 알아서…자연어로 편집하는 '바이브포토샵'도 가능

'누구나 쉽고 직관적으로 사용하는 AI'를 핵심 가치로 내세운 만큼, S26의 핵심은 AI 접근성이었다.

앱 화면에서는 빅스비, 퍼플렉시티, 제미나이가 눈에 들어왔고, 우측 상단 버튼을 길게 누르면 제미나이를 바로 호출해 음성으로 지시를 내릴 수 있었다. 그 외에도 AI 기능이 클라우드, 캘린더, 갤러리 등에 내장돼 있어 개별 앱 중심의 AI 경험을 넘어 운영체제(OS) 레벨에서 끊김없는 AI 경험이 가능했다.

특히 AI 에이전트가 일부 작업도 대신해줘 편리했다. 빅스비에 '광화문역까지 가는 택시를 잡아줘'라고 말하자, 출발점과 도착점, 예상 요금이 책정된 우버 화면이 곧바로 실행됐다. 결제만 누르면 택시가 호출되는 것이다. 제미나이는 작업 자동화 베타버전을 통해서 우버, 카카오T, 배달의민족 앱 내에서 주문을 대신해준다. 특히 배달의민족에서는 상세한 음식명, 상호 등을 고려해 사용자가 원하는 대로 AI가 주문해줬다.

인스타그램 다이렉트 메시지 창에서 나우넛지가 답변을 추천해주는 모습. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

S26에서는 AI가 별다른 앱 구동 없이도 스크린 타임 내내 사용자를 관리해주는 '일상 속 어시스턴트'로 본격 자리 잡았다. '나우넛지' 기능에서 이를 체감했다. 메시지를 보낼 때마다 파란색 별 모양 아이콘이 빛나며 대답을 자동 생성했다. 적극·유연·신중 항목으로 톤에 맞춰 답변을 추천해주고, 일정이 정해지면 구글 캘린더에 자동으로 등록했다. 등록된 일정을 기억하고 알려주는 '나우 브리프' 또한 유용했다. 메일, 알림 등을 분석해 사용자가 직접 등록하지 않은 일정이나 예약도 안내한다.

AI로 컵의 내용물을 바꾸고, 뒷배경의 사람을 제거한 모습. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

갤럭시 S26의 AI는 사진 기사의 역할도 하고 있다. 텍스트로 편집사항을 지시하면 10초 이내에 결과물을 내놓는 이른바 '바이브포토샵'이 가능해진 것이다. 실제로 '컵에 담긴 아메리카노를 라떼로 바꿔줘'라고 지시하니 얼음과 컵의 질감을 살려 자연스럽게 편집했다. 포토샵에서 제거할 대상을 설정하는 작업인 '누끼'를 따지 않아도 자동으로 뒷배경에 사람이 사라졌다.

크리에이티브 스튜디오로는 나만의 이모티콘도 제작할 수 있었다. 실제로 반려동물의 사진을 선택한 뒤 애니메이션·큐트·픽셀 등의 스타일을 고르니, 귀여운 이모지 세트가 만들어졌다. 이모티콘으로 저장하니 키보드에서 여느 이모티콘처럼 자유롭게 사용이 가능해 메시지의 다채로움을 더했다. 그 외에도 카드, 초대장 등의 템플릿도 만들 수 있다.

'카툭튀'로 기기 덜그럭…좋은 기능은 세분화 필요

기기 외형적인 측면에서 일명 '카툭튀(카메라가 돌출된 모습)'는 아쉬웠다. 카페 테이블 등 평평한 곳에 스마트폰을 놓으면 덜그럭거려 사용이 불편했다. 전 시리즈와 비교해 카메라 섬이 새로 생긴 탓에 감수해야 하는 불편함이었다.

이번 기기에서 가능성을 보여준 기능들은 향후 확장되면 좋겠다는 생각이 들었다. 특히 택시 호출과 배달 주문 등에서 AI 에이전트가 자동으로 일하는 기능이 베타 버전인 만큼, 향후 다양한 앱으로의 확장 가능성이 있었다.

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AI 에이전트는 아직 가격변동성이 커서 여러번 검색해야하는 비행기표를 조회하는 등의 작업은 불가했다. 프라이버시 디스플레이 또한 주변 밀집도나 위치를 기반으로 켜고 끈다거나, 상세 연락처별로 작동을 제어하는 기능이 있어도 좋을 것 같았다. 공공장소와 달리 집에서는 해당 기능을 사용할 이유가 없어 사용자가 일일이 제어해야 했기 때문이다.

총평: 일상 속 '비서'로 활용하는 AI 스마트폰…높은 가격은 부담 요인

S26 울트라는 AI가 일상생활 속 '에이전트'로 자리 잡는 전환점을 보여주며 일상에서 AI가 어떤 경험을 제공할 수 있을지에 관한 비전을 제시했다. 다만 스마트폰 기능이 향상된 만큼 높아진 가격은 확실한 부담 요인이다. 특히 S26 울트라의 고용량 모델들은 메모리 반도체 가격 상승 영향으로 200만원을 처음으로 돌파했다. S26 울트라는 전작 대비 9만9000원 오른 179만7400원에서 시작해 512GB는 205만 400원, 1TB 모델은 254만5400원이다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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