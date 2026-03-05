[클릭 e종목]"파마리서치 목표가 ↓…장기 전망은 긍정적"

상상인증권은 파마리서치 파마리서치 close 증권정보 214450 KOSDAQ 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 328,500 2026.03.05 개장전(20분지연) 관련기사 대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나 올해 상장사 66% 목표가 올랐다…최대 상향 종목은 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 60만원으로 하향했다고 5일 밝혔다.

하태기 상상인증권 연구원은 "주가는 과거 높은 성장성이 둔화하는 것에 초점을 두고 조정을 거치고 있다"며 "실적 회복에 대한 기대감으로 지난 1월 56만원대로 일시 회복했으나 곧바로 28만원대로 하락했다"고 설명했다.

하 연구원은 "국내에서 세포외기질(ECM) 스킨부스터는 공급이 부족한 상황에서 시장의 성장 가능성이 더 크기 때문에 "파마리서치 ECM 부스터인 리쥬란의 국내 매출은 22% 성장할 것"이라며 "장기적으로는 유럽, 태국, 브라질 등에 진출해 올해 파마리서치 의료기기 매출은 33% 성장할 것으로 보인다"고 전했다.

이어 "리쥬란 브랜드의 후광으로 올해 1분기 국내외에서 화장품 매출 역시 32.3% 증가할 것으로 보인다"며 "중국에서 세포라 채널 진출 수가 증가(180개)하고, 미국에서도 세포라 진출 계약을 체결할 계획"이라고 말했다.

다만 주가 회복까지는 시간이 걸릴 수 있다. 하 연구원은 "적 발표에서 국내 매출 성장을 확인하고 매수하려는 움직임이 강하기 때문"이라며 "올해 1분기 실적 발표나 올해 2분기 영업 실적 발표 시점에서 주가 변곡점이 나타날 수 있다"고 전했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



