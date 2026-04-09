에프앤가이드, 지수 추종 ETF 순자산 55조원 돌파

에프앤가이드 에프앤가이드 close 증권정보 064850 KOSDAQ 현재가 22,400 전일대비 100 등락률 +0.45% 거래량 107,622 전일가 22,300 2026.04.09 10:37 기준 관련기사 이란전쟁에 항공·여행주 ‘직격탄’…실적 추정치 줄하향 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유 전 종목 시세 보기 는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 55조원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

특히 에프앤가이드 지수를 추종하는 반도체 대표 상품인 미래에셋자산운용의 'TIGER 반도체TOP10'은 테마주식형 ETF 중 최초로 순자산 10조원을 넘어서며 전체 시장 기준 AUM 3위를 달성하는 등 에프앤가이드 순자산 증가를 견인했다.

최근 반도체·인공지능(AI) 업종의 강세에 더해 방산·조선 테마가 부상하고, 배당주 수요까지 맞물리며 자금 유입이 복수의 테마로 확산되고 있다. 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가와 미국-이란 갈등 장기화 등 지정학적 긴장이 방산·조선 업종 투자심리를 자극한 영향으로 분석된다.

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에프앤가이드 관계자는 "국제유가 상승과 달러 강세·원화 약세 흐름이 이어지면서 불확실성이 커지고 있다"며 "투자자들이 반도체·방산·조선등 수출 비중이 높아 원화 약세 헤지 효과를 기대할 수 있거나 배당을 통해 자산 가치를 방어할 수 있는 국내 ETF로 이동하는 흐름이 뚜렷하다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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