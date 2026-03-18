폴리텍대학, AI 기반 안전 학습 체계 구축…"안전관리 강화"

한국폴리텍대학이 인공지능(AI)을 활용한 '3대 안전 콘텐츠'를 구축하고 대국민 안전문화 확산에 나선다.

한국폴리텍대학은 18일 중대재해처벌법 시행 등 산업안전 환경 변화에 대응해 AI 기술을 기반으로 한 전방위적 안전문화 확산 정책을 추진한다고 밝혔다.

이번에 구축되는 '3대 스마트 안전 콘텐츠'는 ▲안전 웹툰 ▲안전교육자료 ▲사고사례집으로, 실습 중심 교육 환경에 맞춰 학생들이 입학부터 취업까지 안전 수칙을 자연스럽게 체화할 수 있도록 설계됐다.

특히 AI를 활용한 안전 웹툰 '폴리의 슬기로운 안전생활'은 지난 2월부터 공식 SNS를 통해 연재를 시작했다. 대학 마스코트 '폴리'를 활용한 월간 콘텐츠로, 겨울철·명절 안전을 주제로 한 초기 콘텐츠가 구성원들의 호응을 얻었으며 향후 계절별 위험요인과 실제 사고사례 등을 반영해 제작될 예정이다.

이와 함께 신입생을 위한 '연구실 안전교육 자료'도 AI 기반으로 제작돼 지난 2월 말 전국 캠퍼스에 배포됐다. 해당 자료는 실습 전·중·후 단계별 안전 수칙과 보호장비 착용의 중요성을 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

아울러 2020년 이후 대학 내 사고를 분석한 데이터 기반 '사고사례집'도 오는 3월 중 발간된다. 사고 원인과 재발 방지 대책을 담은 이 사례집은 교내 자율 안전활동과 보건교육의 핵심 교재로 활용될 예정이다.

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이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "안전은 지식이 아닌 행동과 판단의 기준으로 체화돼야 한다"며 "AI 웹툰과 데이터 기반 콘텐츠를 통해 교육 현장의 안전관리 역량을 강화하고, 학생들이 안심하고 실습에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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