18∼25일, 태화강 하구·동천 등 하루 2회 진행



참새 먹이주기·열쇠고리 만들기·간식 주기 체험

도심 속에서 점점 자취를 감추고 있는 '작은 이웃' 참새를 찾아 떠나는 이색 버스가 참새 서식지를 누빈다.

울산시는 오는 3월 20일 '세계 참새의 날'을 맞아 '참새 탐조 여행버스'를 3월 18일부터 3월 25일까지 운행한다.

세계 참새의 날(World Sparrow Day)은 도시 개발과 서식지 감소로 전 세계적으로 참새 개체 수가 줄어드는 문제를 알리기 위해 제정된 날이다.

이번 프로그램은 도심에서 점차 줄어들고 있는 참새의 생태를 살펴보고 보호의 필요성을 알리기 위해 마련됐다.

태화강생태관광협의회 주관으로 태화강 하구, 동천, 선바위 등의 참새 서식지를 중심으로 진행된다.

참가자들은 하천 수풀이나 나뭇가지 주변에서 먹이활동과 목욕을 하는 참새들을 관찰하며 개체 수를 확인하는 탐조 활동에 참여하게 된다.

또 자연환경해설사로부터 전 세계적으로 가장 넓은 지역에서 서식하는 조류인 참새의 생태와 최근 개체 수 감소 원인에 대해 설명을 듣는다.

다양한 체험 활동도 마련됐다. 참가자들은 미리 준비해 온 간식(곡물)으로 참새들에게 먹이를 주는 체험을 한다. 탐조를 마칠 때는 참새 모양 열쇠고리에 나만의 참새를 예쁘게 색칠해서 기념으로 만들어보는 프로그램도 이어진다.

참새 탐조 여행버스는 태화강 국가정원1부설주차장에서 출발해 하루 두 차례 오전 9시 30분과 오후 1시 30분에 각각 운행된다. 탐방은 약 3시간 정도 소요된다.

참가 신청은 태화강생태관광협의회 누리집에서 가능하며, 이용료는 무료이다. 회당 정원은 12명으로, 예약 시 개인 상해보험 가입이 필요하다.

철새여행버스 탑승 관련 문의는 태화강탐방안내센터로 하면 된다.

울산시 관계자는 "참새는 우리 주변에서 가장 친숙한 새이지만 도시 환경 변화로 개체 수 감소가 우려되고 있다"라며 "이번 행사를 통해 시민들이나 학생들이 주변에서 흔히 볼 수 있는 텃새들의 생태와 서식환경에 대해 관심을 갖는 계기가 되기를 기대한다"라고 말했다.

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태화강생태관광협의회가 위탁 운영하는 울산 철새여행버스는 매주 수요일부터 일요일까지 진행되는 계절별 탐조 프로그램으로 누구나 무료로 이용할 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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