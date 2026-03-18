총 출력 321마력 하이브리드 성능

지능형 안전 기술 대거 적용

에프엘오토코리아는 링컨 대표 중형 SUV '링컨 노틸러스 하이브리드'를 국내 공식 출시한다고 18일 밝혔다.

에프엘오토코리아는 링컨 대표 중형 SUV '링컨 노틸러스 하이브리드'를 국내 공식 출시한다고 18일 밝혔다. 에프엘오토코리아 AD 원본보기 아이콘

링컨 노틸러스는 우아한 디자인과 부드러운 주행 성능, 넉넉한 공간감과 진화된 기술 사양으로 많은 고객의 선택을 받아왔다. 이번 하이브리드 모델은 링컨의 핵심 가치인 '고요한 비행'을 더욱 선명하게 나타냈다.

2.0 터보차저 4기통 엔진과 99kW 전기모터가 결합한 하이브리드 시스템은 총 출력 321마력으로 강력한 주행 성능을 발휘하며, 전자식 무단변속기(eCVT)를 통해 충격을 최소화하고 매끄러운 가속으로 강력한 주행력을 전달한다.

하이브리드 시스템은 내연기관 엔진과 전기모터를 상황에 따라 단독 또는 병행 사용하는 구조다. 제어 시스템이 주행 상태에 맞춰 동력원을 자동으로 조율하고, 엔진 구동과 회생 제동으로 배터리를 충전해 성능과 효율의 균형을 이룬다. 국내 인증 기준 복합 연비 약 11.9km/L를 달성하며 친환경성과 경제성을 모두 충족했다.

블루 하이라이트가 적용된 그릴 중앙 링컨 엠블럼과 도어 측면의 네임플레이트 배지는 하이브리드의 정체성을 드러낸다. 링컨 디지털 익스피리언스는 향상된 디지털 경험을 제공한다. 대시보드 상단을 가로지르는 48인치 파노라마 디스플레이는 4K 해상도로 압도적인 몰입감을 전달하며, 11.1인치 센터 스택 터치스크린은 다양한 정보와 기능의 직관적 조작을 돕는다.

플랫 탑 스티어링 휠은 전방 시야 확보와 디스플레이 가시성을 높여 보다 안전하고 편안한 주행 환경을 뒷받침한다. 물에 반사된 태양빛에서 영감을 받은 크리스탈 오디오 노브, 피아노 키 시프터, 앰비언트 라이트, 웰컴 조명 시퀀스 등 브랜드가 추구하는 럭셔리 디자인의 정수를 보여준다.

또 링컨 리쥬브네이트는 스크린 비주얼, 조명, 좌석 및 마사지 포지셔닝 등을 개인 선호에 맞게 조절하고, 3가지 디지털 센트 카트리지로 후각적 요소를 더해 탑승자의 감각적 경험을 더욱 풍성하게 만든다. 28개 스피커를 갖춘 레벨 울티마 3D 오디오 시스템은 공간 전체를 감싸는 입체적이고 풍부한 사운드를 제공한다.

어댑티브 서스펜션으로 차량 움직임, 조향, 가속 및 제동 상태 등을 지속적으로 모니터링해 안락한 승차감을 유지시킨다. 5가지 드라이빙 모드로 다양한 도로 조건에서도 균형 잡힌 주행이 가능하다. 비상 제동 기능이 포함된 전방 충돌 방지 보조 시스템, 크루즈 컨트롤, 레인 센터링 어시스트, 차선 유지 보조 시스템 등 다양한 기능을 갖춘 링컨 코-파일럿 360이 주행 안전성을 한층 높였다. 링컨 노틸러스 하이브리드 가격은 9500만원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용)이다.

AD

이윤동 에프엘오토코리아 대표는 "하이브리드 시스템을 통해 링컨의 '궁극의 안식처'를 한 단계 더 정교하게 구현한 모델"이라며 "링컨 하이브리드만의 차별화된 가치를 보다 많은 고객이 경험하길 바란다"고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>