어르신 대상 찾아가는 교육

전 연령 과학문화 체험 확대

전남 담양군이 18일 군청 소쇄원실에서 국립광주과학관과 '농산어촌 AI·디지털 문해력 제고를 위한 상호 업무협약'을 체결했다. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 국립광주과학관과 손잡고 농산어촌 지역의 인공지능(AI) 및 디지털 문해력 향상을 위한 협력 체계를 구축했다.

18일 담양군에 따르면 군은 이날 군청 소쇄원 실에서 국립광주과학관과 '농산어촌 AI·디지털 문해력 제고를 위한 상호 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 농촌 지역 주민들을 대상으로 AI와 디지털 기술 교육, 과학문화 체험 기회를 확대해 지역 및 계층 간 디지털 격차를 해소하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 어르신을 포함한 전 연령층을 대상으로 ▲AI 기초교육 ▲찾아가는 과학관 프로그램 등을 운영하며 지역 내 과학문화 확산에 힘을 모으기로 했다.

이정구 국립광주과학관장은 "주민들이 디지털 기술을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 교육과 체험을 제공할 것"이라며 "이번 협약을 계기로 지역 간 디지털 격차 해소에 이바지하겠다"라고 말했다.

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정철원 담양군수는 "이번 협약이 농촌 지역 어르신을 비롯한 군민들의 디지털 역량을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 과학관과 긴밀히 협력해 군민들이 디지털 기술을 친숙하게 접할 수 있는 프로그램을 적극 추진하겠다"라고 밝혔다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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