CAMPUS Asia-AIMS 3주기 선정, 2030년까지 5년간 사업 수행

문화교류 사업까지 연계…학생 교류·K-컬처 확산 동시 추진

계명대학교가 국책사업 연속 선정 성과를 바탕으로 아세안 국가와의 국제 교류를 한층 확대한다.

학생 교류 규모를 대폭 늘리는 동시에 문화교류 사업까지 병행하며 글로벌 협력 기반을 강화한다는 계획이다.

계명대 인터내셔널 라운지. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

계명대학교(총장 신일희)는 한국대학교육협의회가 주관하는 CAMPUS Asia-AIMS 2주기 사업(2021~2025년)을 성공적으로 수행한 데 이어 3주기 사업에도 연속 선정됐다.

이에 따라 2030년까지 5년간 사업을 지속하며 아세안 국가와의 쌍방향 학생 교류를 안정적으로 확대할 수 있는 기반을 확보했다.

계명대는 2주기 사업 기간 동안 아세안 4개국 9개 대학과 협력해 총 110명의 학생을 교환하는 성과를 거뒀다.

3주기 사업에서는 파견·초청 교환학생을 180명으로 확대할 계획이다.

이번 3주기 사업의 핵심은 교육 분야 확장이다. 기존 어학·문화, 국제통상, 관광·요식, 공학 중심 교류에서 나아가 AI 분야를 새롭게 추가해 '한·아세안 AI+X 융·복합 인재 양성 프로그램'으로 운영된다.

계명대가 구축한 AI 교육 인프라를 기반으로 아세안 학생들이 학문 간 융합 역량을 갖춘 글로벌 인재로 성장하도록 지원할 방침이다.

문화교류 영역에서도 성과가 이어졌다.

계명대는 문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원이 주관하는 '2026 어울림 한국문화페스티벌 대학지원 사업'에 선정됐다.

이 사업은 해외 문화원 미소재 지역을 중심으로 대학 간 네트워크를 활용해 문화행사를 발굴·운영하는 프로그램으로, 국제교류 활성화와 K-컬처 확산을 목표로 한다.

계명대는 'K-Culture Bridge to Vietnam(한-베 문화교류 브릿지 사업)'을 통해 베트남 호찌민과 나트랑 지역 대학생을 대상으로 태권도, 한국전통무용, K-POP 댄스 공연 등을 선보일 예정이다.

김선정 국제부총장은 "아세안 국가와의 학생 교류를 지속적으로 확대하고, 교육과 문화 교류를 연계해 글로벌 협력 기반을 강화해 나가겠다"며 "계명대가 한국과 세계를 잇는 글로벌 브릿지 대학으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 계명대학교는 교육부가 시행한 교육국제화역량인증제 평가에서 3년 연속 최고 등급인 '우수인증대학'에 선정되며 국제화 역량을 대외적으로 인정받고 있다.

AD

현재 비수도권 대학 가운데 가장 많은 4077명의 외국인 유학생이 재학 중이며, 유학생 지원 체계 고도화를 통해 글로벌 교육 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>