NH투자증권, 패밀리오피스 차세대 리더 위한 포럼 개최

NH투자증권은 패밀리 오피스 가입 고객을 대상으로 하는 'N2, 넥스트 리더스 포럼(Next-Leader's Forum)'을 19일 서울 삼성동 파르나스 호텔에서 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 포럼은 패밀리오피스 서비스에 가입한 가문 고객을 초청해 진행하는 자리다. 가문의 차세대 리더들이 반드시 갖춰야 할 자산관리, 세무, 가업승계 등 관련 교육뿐만 아니라 영리치간 네트워크를 자연스럽게 형성할 수 있도록 시간과 공간을 마련해 주는 연간 프로그램이다.

2021년 말 론칭한 NH투자증권 패밀리오피스 서비스에 가입한 고객은 현재 229가문으로 업계에서 가장 빠른 성장세를 이어가고 있다. 지난 2024년에는 전년 대비 95% 성장했으며, 2025년도에도 58%의 가파른 성장세를 보였다. 최근에는 패밀리오피스 가문의 차세대 최고경영자(CEO) 육성을 위한 프로그램을 다양하게 제공하면서 고객의 만족도를 제고하겠다는 계획이다.

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배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 "급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 가문의 차세대 리더에게 요구되는 역량은 높은 수준의 창의성과 혁신적인 시각"이라며 "차세대 리더들이 시대의 흐름을 읽는 전문성과 단단한 네트워크를 형성할 수 있도록 지원하는 프로그램을 지속적으로 강화할 것"이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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