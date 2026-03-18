한경협국제경영원, ‘2026 한경협 마케팅 엑스포’ 개최

4월 28일 개최

김용섭·김태훈 단장 등 업계 최고 전문가 강연

한국경제인협회 부설 국제경영원(이하 한경협국제경영원)이 오는 4월 28일 서울 여의도 FKI타워 콘퍼런스센터 그랜드볼룸에서 '2026 한경협 마케팅 엑스포'를 개최한다.

이번 엑스포는 마케팅 최신 트렌드뿐만 아니라 급변하는 시장 환경 속에서 기업이 실질적으로 활용할 수 있는 마케팅 전략과 노하우를 논할 예정이다. 또 마케팅을 단순 홍보의 영역이 아닌 '기업 성장의 핵심 엔진'으로 재정의해 마케팅을 통해 기업의 차세대 전략인 '넥스트 무브'를 모색하는 것에 초점을 맞췄다.

이번 포럼은 국내 최고의 마케팅 전문가 5인이 연사로 나서 트렌드 분석, 인공지능(AI) 활용, 브랜드 및 콘텐츠 전략, 그로스 마케팅 등 전 영역을 심도 있게 다룬다.

먼저 김용섭 날카로운상상력연구소 소장이 2026년을 전망하는 마케팅 트렌드와 소비 트렌드를 분석하며 포럼의 문을 연다. 이어 김태훈 LG유플러스 광고커머스사업단 단장은 AI를 마케팅의 핵심 무기로 활용하는 방안을 제시할 예정이며, 생성형 AI 기술이 마케팅 전략에 가져온 변화와 실무 적용 방안을 함께 공유할 예정이다.

세 번째 세션으로 조준형 전 쏘카 최고마케팅책임자(CMO)가 브랜드의 핵심 원칙을 중심으로 차별화된 브랜딩 전략과 성공 사례를 소개할 예정이며, 김소연 전 쿠팡이츠 CMO가 고객 이탈을 최소화하는 콘텐츠 기획과 운영의 노하우를 밝힌다.

마지막으로 김용훈 김용훈그로스연구소 소장이 빠르게 성장하는 기업들의 사례와 데이터를 바탕으로 지속 가능한 성장을 만드는 '그로스마케팅'의 핵심 전략 및 인사이트를 전하며 포럼은 마무리된다.

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한경협국제경영원은 "마케팅의 전략적 중요성이 갈수록 더욱 강조되고, 기술 혁신이 병행되는 트렌드를 고려하여 마케팅 업계를 선도하는 연사들과 시의성 있는 주제들로 프로그램을 마련했다"며 "지난 5년간 마케팅 포럼을 이어온 노하우를 담아, 기업 임직원과 기업 성장 전략을 고민하는 경영진에게 실질적인 인사이트를 제공할 것"이라고 밝혔다.

한경협 마케팅 엑스포 참가 신청 및 문의는 한경협 교육회원 사무국을 통해 할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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