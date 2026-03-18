정부가 근로자건강센터 기능 확대와 발전 방안 마련을 위해 현장 의견 수렴에 나섰다.

고용노동부와 안전보건공단 18일 KT 대전인재개발원에서 근로자건강센터장과 직원 등 250여 명이 참석한 가운데 '근로자건강센터 타운홀 미팅'을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 현장의 목소리를 직접 듣고 근로자건강센터의 향후 역할과 운영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

근로자건강센터는 2011년 3개소로 시작해 현재 전국 24개소가 운영 중이며, 직업환경의학 전문의와 간호사, 물리치료사, 산업위생사, 심리상담사 등 전문 인력이 배치돼 50인 미만 소규모 사업장 노동자와 특수형태근로종사자의 건강 관리를 지원하고 있다.

행사는 1부 타운홀 미팅과 2부 센터장 회의 및 분야별 전문화 교육으로 나눠 진행됐다. 타운홀 미팅에서는 류현철 산업안전보건본부장 주재로 약 1시간 30분간 자유로운 토론이 이뤄졌으며, 참석자들은 근로자건강센터 역할 확대와 운영 개선 방안에 대해 다양한 의견을 제시했다.

특히 참석자들은 보건과 안전 분야의 통합 지원, 과로사 예방을 위한 차별화된 서비스, 인력 및 기능 확대 필요성 등을 주요 과제로 제안했다.

현장 참석자는 "노동부와 안전보건공단과 함께 고민을 공유하고 아이디어를 나눌 수 있는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 지속적인 소통의 장이 마련되길 기대한다"고 말했다.

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류현철 산업안전보건본부장은 "근로자건강센터가 단순 건강 상담을 넘어 소규모 사업장과 노무제공자까지 아우르는 안전보건 통합 지원체계로 확대돼야 할 시점"이라며 "현장 의견을 정책에 반영하고 센터 확충과 지원체계 강화를 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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