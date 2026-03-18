우리銀, 소상공인 대출 갈아타기 상품 출시

모바일·플랫폼 통해 간편 신청

우대금리·이벤트 혜택 제공

우리은행이 소상공인의 금융비용 부담 완화를 위해 개인사업자 전용 대환대출 상품을 내놨다. 금융권 공동 '개인사업자 대출 갈아타기' 서비스 시행에 맞춰 비대면 비교·이동이 가능한 상품을 통해 포용금융을 강화한다는 구상이다.

우리은행은 '우리 사장님 대출(갈아타기)'을 18일 출시한다고 밝혔다. 이 상품은 여러 금융기관의 대출 금리와 조건을 한 번에 비교한 뒤 더 유리한 조건으로 대출을 이동할 수 있도록 설계된 개인사업자 대상 신용대출 대환 상품이다.

특히 영업점 방문 없이 비대면으로 대출 비교부터 실행까지 가능한 점이 특징이다. 우리은행 모바일 앱 '우리WON기업뱅킹'을 비롯해 네이버페이, 카카오페이, 토스 등 대출 비교 플랫폼에서도 신청할 수 있다. 대출 한도에는 제한이 없으며 비대면 신청 시 최대 1억 원까지 가능하다. 기존 대출을 갈아타는 과정에서 한도를 증액해 신청하는 것도 허용된다. 우리은행은 상품 이용 고객에게 맞춤형 우대금리도 제공할 계획이다.

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우리은행은 상품 출시 전 지난 12일 사전 베타 테스트를 진행해 서비스 안정성과 이용 편의성을 점검했다. 실제 개인사업자가 참여해 여러 금융기관의 대출 조건 비교와 대출 이동 절차를 검증했으며, 비대면으로 한 번에 대출을 비교·이동할 수 있는 점에서 높은 편의성을 확인했다. 상품 출시와 함께 고객 대상 이벤트도 진행한다. 대출이동서비스를 통해 타 금융기관 개인사업자 신용대출을 조회한 선착순 2000명에게 네이버페이 포인트 1000원을 제공하고, 우리은행으로 갈아타기를 완료한 고객 중 100명을 추첨해 5만 원 상당의 신세계 상품권을 지급한다. 우리은행 관계자는 "이번 상품이 고금리 대출로 어려움을 겪는 소상공인의 금융비용 부담을 낮추는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 소상공인을 위한 포용금융 지원을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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