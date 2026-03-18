국가별 규제·대응 전략 제공

코딧(CODIT)은 정책 분석에 특화된 대화형 AI 서비스 '챗코딧(ChatCODIT)'을 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

챗코딧은 기업이 빠르게 변화하는 정책·규제 환경을 실시간으로 점검하고 선제적으로 대응할 수 있도록 설계된 글로벌 AI 정책 에이전트다. 코딧이 축적한 10억 건 이상의 데이터와 16개 특허 기반 분석 기술을 바탕으로 이슈의 배경과 쟁점, 사업 영향 등에 대한 답변과 함께 근거 및 출처를 제공해 업무에 바로 활용할 수 있도록 했다.

코딧은 정책 분석에 특화된 대화형 AI 서비스 '챗코딧(ChatCODIT)'을 정식 출시했다고 18일 밝혔다. 코딧 AD 원본보기 아이콘

챗코딧의 주요 기능은 ▲핵심 요약 ▲분석 국가 선택 ▲기업 맞춤형 규제 이슈 선별 및 우선순위 제시 ▲규제 대응 체크리스트 제공 ▲출처 기반 답변 ▲문서 업로드 기반 분석 등이다. 사용자 프로필 설정을 통해 소속 기관과 연관성이 높은 이슈를 우선적으로 안내받는 맞춤형 분석도 제공한다.

코딧은 챗코딧을 베이직(Basic), 프로(Pro), 엔터프라이즈(Enterprise) 등 3개 플랜으로 운영하며, 결제 수단 등록 시 14일간 무료 체험과 출시 기념 할인 프로모션을 제공한다. 공공기관은 별도 요금제를 통해 이용할 수 있으며, 서비스는 공식 홈페이지에서 제공된다.

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정지은 코딧 대표는 "챗코딧은 글로벌 정책·규제 데이터를 통합 분석해 실제 업무에 바로 쓸 수 있는 답변을 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "데이터 커버리지와 분석 기능을 지속해서 고도화해 기업과 기관이 정책 변화에 보다 신속하고 체계적으로 대비할 수 있도록 지원할 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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