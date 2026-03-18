‘시니어 서포터즈’ 늘려 맞춤 지원 강화… 일자리 창출 효과도 기대

BNK부산은행이 고령화 시대에 대응해 시니어 고객 맞춤 금융서비스를 강화하고, 지역사회 시니어 일자리 창출에도 나선다.

부산은행은 18일 기존에 운영 중인 '시니어 서포터즈' 제도를 확대 운영한다고 전했다.

시니어 서포터즈는 영업점을 방문하는 고령 고객을 대상으로 자동화기기(ATM) 이용, 공과금 납부, 모바일뱅킹 설치 등 금융업무를 안내하는 역할을 수행한다. 이를 통해 디지털 금융 이용 과정에서 겪는 불편을 줄이고, 고객 눈높이에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

부산은행은 은행권 최초로 해당 제도를 도입해 운영해 왔으며, 올해 3월 시니어 서포터즈 10명을 추가 채용해 총 36명 규모로 확대했다.

또 상반기 중 추가 채용을 통해 약 60여 개 영업점까지 배치 범위를 넓힐 계획이다.

이번 확대는 정부의 시니어 일자리 확대 정책 기조에 발맞춰 지역 내 양질의 일자리를 창출하고, 지역사회와 상생하는 ESG 경영을 실천하기 위해 추진됐다.

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김용규 부산은행 경영기획그룹장은 "시니어 서포터즈는 고령 고객에게 보다 편리한 금융서비스를 제공하는 동시에 시니어 세대에 의미 있는 일자리를 제공하는 상생 모델"이라며 "앞으로도 고령화 시대에 맞춘 금융서비스를 지속 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 금융기관이 되겠다"고 말했다.

부산은행은 금융상담 서비스, 금융사기 예방 안내, 디지털 금융교육 등 시니어 맞춤형 프로그램을 확대하며 포용금융과 ESG 경영 실천에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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