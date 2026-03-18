케이뱅크, 사장님대출 갈아타기 출시…"신용·부동산담보 대출 모두 가능"

최대 3억 기존 대출 갈아타며 증액도 가능

케이뱅크는 개인사업자가 기존 대출을 모바일로 간편하게 갈아탈 수 있는 '사장님대출 갈아타기' 서비스를 출시한다고 18일 밝혔다.

이번 서비스는 금융위원회의 '개인사업자 신용대출 갈아타기' 시행에 맞춰 준비됐다. 금융위는 소상공인 금융비용 부담 완화를 위해 개인사업자 신용대출 갈아타기 서비스를 추진했고, 18개 은행·플랫폼이 참여한다.

케이뱅크 사장님대출 갈아타기는 개인사업자 신용대출·개인사업자 부동산담보대출로 기존 대출을 갈아탈 수 있다.

케이뱅크는 소상공인·자영업자의 이자 부담을 낮추기 위해 사장님 신용대출 대환 금리를 최저 연 4.10%(18일 기준)로 책정했고, 한도는 최대 3억원이다. 기존 보유 대출 잔액이 1억원을 초과하더라도 갈아타기가 가능하다. 대출을 갈아타면서 동시에 추가로 자금을 확보할 수 있는 증액 대출도 지원한다.

특히 개인사업자 신용대출 갈아타기를 이용할 경우 필수적인 '자금용도 사후점검' 프로세스를 비대면으로 구축했다. 일정 금액 이상의 사업자대출을 받을 경우 필수적으로 거쳐야 하는 용도 확인 절차를 애플리케이션에서 처리할 수 있다.

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사장님대출 갈아타기 페이지에서 100% 비대면으로 운영되는 자체 개인사업자 부동산대출의 최저 금리 연 3.24%로 기존 담보대출 범위 내에서 최대 10억원까지 대출이 가능하다. 은행권은 물론 상호금융, 저축은행, 카드·캐피탈 등 2금융권의 기존 대출도 갈아탈 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "은행권 최저 수준의 금리와 케이뱅크만의 비대면 혁신 노하우를 바탕으로 소상공인 고객이 쉽고 빠르게 이자 부담을 덜 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 개인사업자 고객을 위해 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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