하나은행, AI 활용해 기업 대출심사…심사의견 10초만에 뚝딱

AI가 기업 신용평가 심사의견 초안 작성

자체 개발해 전 영업점 도입

하나은행은 생성형 AI 기반의 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템'을 자체 개발하고 전 영업점에 전면 도입했다고 18일 밝혔다.

기업의 재무제표, 업체 정보, 산업 동향 등 다양한 데이터를 AI가 분석해 외감 기업과 비외감 기업의 신용평가 과정에서 필요한 심사의견 초안을 자동으로 생성하는 것이 골자다.

기존 평균 30분 이상이 소요되는 작업이었으나, 이번 시스템 도입으로 약 10초 만에 초안을 자동 생성할 수 있게 됐다. 외감·비외감 기업의 신용평가 업무가 연간 7만건에 달한다는 점을 고려하면, 약 2만7000시간 이상의 업무 절감 효과가 있을 것으로 기대된다.

특히 이번 시스템은 하나은행이 독자적으로 알고리즘을 설계·구현한 인하우스 모델이라는 점이 특징이다. 은행 내부 부서 협업을 통해 실제 여신 전문가들의 평가 가이드라인을 알고리즘에 반영, 시스템을 통해 생성된 심사의견을 표준화하고 실효성을 높였다.

하나은행은 앞으로 가계여신과 기업여신 심사 전반으로 자동화 프로세스를 확대해 여신업무 프로세스의 인공지능 전환(AX)을 가속화할 계획이다.

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하나은행 AI데이터전략부 관계자는 "이번 시스템 개발은 AI를 통한 업무 효율성 극대화로 생산성을 높이고 직원들이 손님과 기업을 더 깊이 이해할 수 있도록 돕는데 그 의미가 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영해 다양한 업무 영역에 AI를 접목하고, 영업점과 손님에게 실질적인 도움이 되는 방향으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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