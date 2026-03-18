이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장, 시공사 대표에 당부

가덕도신공항건설공단 이윤상 이사장이 신공항 부지 조성공사를 맡은 건설사 대표를 찾아 소통 시간을 가졌다.

공단은 이윤상 이사장이 지난 17일 가덕도신공항 부지조성공사 수의계약 예비대상자인 대우건설 김보현 대표이사와 만나 사업의 성공적 추진을 위한 주간사의 책임 있는 역할을 당부했다고 18일 알렸다.

이날 면담은 컨소시엄을 이끌 주간사로서 역할과 책임을 강조하는 자리로 진행됐다.

이윤상 가덕도신공항건설공단 이사장이 지난 17일 신공항 부지조성공사 수의계약 예비대상자 컨소시엄을 이끌게 된 대우건설 김보현 대표이사와 면담하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이윤상 이사장은 "가덕도신공항은 국토균형발전과 부울경 관문공항 실현을 위한 국가 핵심사업"이라며 "지역사회의 기대가 큰 만큼 입찰과 계약 절차부터 성실히 임해 달라"고 말했다.

이 이사장은 "공항 건설은 안전과 품질이 최우선"이라며 "어떤 상황에서도 안전 원칙을 지키고 최고 수준의 품질로 설계와 시공에 임해 달라"고 했다.

또 "주간사로서 사업 일정 전반을 면밀히 관리해 설계와 계약, 공사 추진에 차질이 없도록 책임을 다해 달라"고 강조했다.

이와 함께 수의계약 체결 이후 사업비 집행과 하도급 계약, 임금 지급, 지역사회 상생협력 등 전 과정에서 공정성과 사회적 책임을 지켜달라고 주문했다.

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이 이사장은 "가덕도신공항이 지역과 국가 모두에 의미 있는 공항으로 완성될 수 있도록 발주기관과 시공사가 긴밀히 협력해 나가자"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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