연사에 구범준 세바시 대표

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 18일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 '제147회 굿모닝CEO학습'을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 약 300여명이 참석한 가운데 전국 회원사를 대상으로 온라인 생중계도 함께 진행됐다.

구범준 세상을바꾸는시간15분(세바시) 대표가 18일 제147회 굿모닝CEO학습 행사에서 강연을 진행하고 있다. 메인비즈협회 AD 원본보기 아이콘

연사로 나선 구범준 세상을바꾸는시간15분(세바시) 대표는 '대체 불가능한 나를 만드는 네 가지 질문'을 주제로 빠르게 변화하는 인공지능(AI) 시대 속에서 자신의 삶과 일의 방향성을 찾기 위해 어떤 사고의 전환이 필요한지 다양한 사례를 들어 설명했다.

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김명진 메인비즈협회 회장은 "세바시는 다양한 분야의 연사를 통해 새로운 통찰과 영감을 전하는 지식 공유 플랫폼으로 많은 이들에게 사랑받고 있다"며 "이번 강연이 회원 여러분께 새로운 아이디어와 영감을 얻는 유익한 시간이 되기를 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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