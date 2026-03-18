한식·퓨전 동시 판매하는 복합외식매장

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 중국 후난성 창사시에 처음으로 'BBQ 빌리지 웨루완샹청점'을 열었다고 18일 밝혔다.

이번 매장은 105㎡ 규모에 40석을 갖춘 BBQ 빌리지 타입 매장으로 완샹청 쇼핑몰 4층에 자리 잡았다. BBQ 빌리지는 치킨을 중심으로 한식과 퓨전 메뉴를 즐길 수 있도록 구성한 복합 외식 매장 모델이다.

BBQ가 18일 오픈했다고 밝힌 중국 후난성 창사시의 'BBQ 빌리지 웨루완샹청점' 매장 전경(사진제공=BBQ) AD 원본보기 아이콘

BBQ 웨루완샹청점은 치킨 메뉴인 골든프라이드 치킨(황금올리브치킨)과 양념치킨, 치즐링(뿜치킹), 소이갈릭 등을 판매한다. 동시에 해물짬뽕수제비, 부대찌개, 삼계탕, 닭발, 김치볶음밥 등 한식 메뉴도 판매한다.

BBQ는 이번 매장 오픈을 바탕으로 중국 중부 내륙 시장을 공략할 계획이다. 특히 후난성의 성도이자 인구 1000만 명 규모의 대도시인 창사에서 최근 젊은 소비문화와 MZ세대 중심의 트렌디한 상권이 형성되고 있는 점을 감안했다고 BBQ 측은 밝혔다. 매장이 있는 웨루구는 창사 서부 지역의 핵심 상권으로 후난대학교 등 주요 대학과 하이테크 산업단지, IT 기업, 연구기관, 스타트업 등이 있어 MZ세대 직장인과 대학생 유동 인구가 많은 지역으로 꼽힌다.

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BBQ 관계자는 "창사는 중국 중부 지역에서 젊은 인구와 소비력이 빠르게 성장하는 도시 중 하나"라며 "대학과 IT 기업이 밀집한 웨루구 핵심 상권을 중심으로 MZ세대 소비자들에게 K-치킨과 한식 메뉴를 동시에 경험할 수 있는 외식 공간을 제공할 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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