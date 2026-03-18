"삼성에 정말 감사"…젠슨 황, 삼성과 협업 중인 '그록 3' 공개 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[글로벌경제]젠슨 황, 추론 반도체 '그록 3' 삼성과 협업…3분기부터 출하

②[원자재]원자력 발전, 핵심 에너지원으로 부상

③[방산]중동 전쟁 장기화 가능성…"대륙별 맞춤형 방산 전략 필요"

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ "삼성에 세계 최고가 많다"…젠슨 황, 추론 반도체 '그록 3' 삼성과 협업 발표[GTC 2026] ○"그록3 칩 생산 중, 3분기 출하"

○삼성 "파인만 등 로드맵 맞춰 준비"

○현대차 등 신규 '로보택시' 라인업

■ [다시 원전] 국내선 신규 원전 유치전…해외선 "원전 짓자" 제2의 붐 ○중동 위기 속 원전 발전단가 재조명

○울산·영덕 등 신규 원전 유치 움직임…SMR 놓고도 지역 경쟁

○체코 두코바니 수주 계기 원전 산업 생태계 기대감 확대

■ [K 방산 시즌2 진단]불안한 안보에 방산시장 요동친다[양낙규의 Defence Club] ○요동치는 대륙별 안보정세

○중동국가 전 세계 무기 수입 33%

○유럽 시장 커졌지만 '바이 유러피안' 강조

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

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