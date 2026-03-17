고수온 극복 시범사업 '돌입'

6개 어촌계 채묘 틀 보급

육상 양성 후 바다 적응 떼고 어가 직공급

종자 폐사 원천 차단

전남 완도군이 기후 위기로 인한 바다 수온 상승에 대응하기 위해 해상 '가 이식' 과정을 과감히 생략한 '다시마 종자 본양성 시범 사업'에 본격 돌입했다.

17일 완도군에 따르면 군은 전날 농어민문화체육센터에서 어업인과 관계 기관이 참석한 가운데 시범 사업 행사를 열고 금일읍, 노화읍, 청산면, 보길면, 생일면 등 6개 어촌계에 1,000여 개의 채묘(종자) 틀을 보급했다.

완도군은 시범 사업 행사를 열고 금일읍, 노화읍, 청산면, 보길면, 생일면 등 6개 어촌계에 채묘 틀을 보급했다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시범 사업은 장기적인 수온 상승과 해양 환경 변화로 기존 다시마 종자 생산 및 양식에 제동이 걸리면서 해결책으로 마련됐다. 기존 방식은 육상에서 종자를 생산한 뒤 바다에서 일정 기간 적응시키는 '해상 가 이식'을 반드시 거쳐야 했다.

반면 이번에 도입된 새 방식은 육상에서 종자를 양성한 후 가 이식 과정 없이 곧바로 어가에 공급하는 것이 핵심이다. 해당 종자는 전복 먹이용뿐만 아니라 식용으로도 활용 가능하다.

이 혁신적인 생산 기술은 이남용 전 수산업경영인 완도군연합회장이 지난 2015년부터 연구·개발에 매진해 2017년 양성 실험에 성공한 바 있다. 당시에는 해양 환경이 비교적 안정적이어서 현장 적용으로 직결되진 않았다.

하지만 지난 2023년 이후 고수온의 여파로 미역과 다시마 모조가 녹아내리고, 채묘 및 가 이식 과정에서 집단 폐사가 발생하는 등 기존 방식의 한계가 명확해지자 완도군이 선제적으로 현장 도입을 결정했다.

종자를 수령한 어업인들은 해상 시험 양식을 진행하며 주기적으로 생육 상황을 점검할 예정이다. 군 역시 종자 생산 물량을 인수해 어촌계에 공급하는 한편, 현장 적용 가능성과 기술의 안정성을 꼼꼼히 살필 계획이다.

신우철 군수는 "안정적인 종자 공급 체계를 구축하고, 이번 시범 사업의 효과를 철저히 검증해 향후 보급 확대 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.

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완도군은 앞으로 미역, 곰피 등 다른 해조류 품종에도 이번 기술을 확대 적용해 기후변화에 흔들리지 않는 튼튼한 해조류 양식 기반을 조성해 나갈 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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