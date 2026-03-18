2026년 단일 사업 최대 6135억 원 투입

제조·농어업·복지 등 5대 분야 246개 과제

정부가 산업과 일상 전반의 인공지능 전환(AX)을 앞당기기 위해 범부처 역량을 결집한 대규모 지원 사업에 착수한다. 단기간 내 시장 출시가 가능한 AI 응용 제품 246개를 선정해 개발부터 양산까지 전 과정을 지원함으로써 국민이 체감하는 'AX 붐'을 조성한다는 구상이다.

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관. 기획예산처. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기획예산처 등 11개 관계부처는 18일 열린 비상경제관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-Sprint)' 추진계획을 발표했다. 19일부터 부처별로 순차적으로 사업 공고를 내고, 2분기 중 선정 및 협약 체결을 완료할 계획이다.

이번 사업은 우리 경제의 AI 관심도와 비교해 실제 산업 현장의 도입 속도가 저조하다는 판단에 따라 마련됐다. 정부는 2026년부터 2027년까지 2년간 총 7540억 원(출연·보조 6140억 원, 융자 1400억 원)을 집중적으로 투자한다.

특히 2026년 투입되는 6135억 원은 올해 전체 AX 예산(2조4000억원) 중 단일 프로젝트로는 최대 규모다. 사업은 1년 내 출시를 목표로 하는 'Agile(신속출시) 트랙'(145개)과 2년 내 고도화를 노리는 'Build-up(개발고도화) 트랙'(101개)으로 나뉘어 추진된다.

선정지원 분야는 ▲제조 ▲농·축·어업 ▲국토·교통 ▲보건·복지·환경 ▲생활·보안·방산 등 5대 민생 밀착 분야다. 주요 과제로는 고숙련자의 노하우를 데이터화해 초보자에게 실시간 가이드를 주는 '세대 연계형 작업보조 시스템'(중기부), 도로 작업 중 위험 상황을 감지해 신호를 제어하는 '도로 안전 지킴이 로봇'(국토부), 고령자의 보행 패턴을 분석해 낙상을 방지하는 'AI 보행보조차'(복지부) 등이 꼽힌다.

정부는 연구개발(R&D) 비용 대신 GPU 확보, 시제품 제작, 양산체계 구축, 인증 및 지재권 획득 등 상용화 직전 단계의 비용을 기업 수요에 맞춰 맞춤형으로 지원할 계획이다. 단순 자금 지원을 넘어 판로 개척을 위한 후속 지원도 강화한다. 우수 제품은 조달청의 '혁신제품'으로 지정해 수의계약과 시범구매 혜택을 부여하고, 규제 샌드박스와 연계해 시장 출시의 걸림돌을 제거한다. 중소기업을 대상으로는 최대 100억 원 한도의 전용 융자와 금리 우대 혜택도 제공된다.

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임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 "정부의 마중물 투자가 AI 응용제품의 조기 상용화를 촉진해 우리 기업들의 세계 시장 진출 기회를 넓힐 것"이라며 "일상과 산업현장에서 국민의 삶을 바꾸는 AX 붐을 조성하겠다"고 밝혔다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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