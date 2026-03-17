오세훈 서울시장, 17일 출마 의사 밝혀

"장동혁 지도부, 무능 넘어 무책임" 비판

"혁신 선대위 반드시 관철하겠다는 각오"

오세훈 서울시장이 17일 "박원순 시즌 2를 막겠다"며 국민의힘 서울시장 공천 후보 등록에 나서겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 공천 신청과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오 시장은 이날 서울시청에서 브리핑을 열고 "서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다"며 이같이 말했다.

그는 "최전방 사령관의 마음으로 이 전장에 나선다"며 "전쟁에서 반드시 승리하기 위해 저에게 주어진 모든 책임을 다하겠다"고 말했다.

이어 "장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다"면서 "서울을 혁신의 출발점으로 만들겠다"고 다짐했다.

오 시장은 국민의힘의 장동혁 대표와 지도부가 변화의 의지를 보여주지 못했다며, 외려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다고 비판했다.

그러면서 "지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보와 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임"이라고 일갈했다.

오 시장은 "이기는 선거를 위해서는 반드시 혁신과 변화가 뒤따라야 한다"며 "서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 추동하고, 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나서겠다"고 했다.

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그는 "권력의 눈치가 아니라 시민의 눈높이만 보겠다"며 "'대통령의 선택'이 아닌 '시민의 선택'으로 반드시 승리해 박원순 시즌 2를 막아내고 저에게 주어진 소명을 끝까지 완수하겠다"는 말로 맺음했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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