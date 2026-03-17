발생 농장 초동 대응·출입 통제

이동제한·긴급 방역 조치

반경 10㎞ 방역지역 예찰·집중소독

함평군 신광면 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생했다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 함평군 신광면 소재 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 즉시 초동방역 조치를 실시하고 방역관리 강화에 나섰다고 밝혔다.

전남도는 ASF 확산 방지를 위해 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생농장 출입통제와 소독 등 긴급 방역조치를 하고 있다.

발생농장에 대해서는 신속한 가축처분을 하고, 청소·소독과 주변 지역 환경오염 차단을 위한 사후 관리도 철저히 추진할 방침이다.

발생농장 반경 10㎞를 방역지역으로 설정하고, 방역지역 내 양돈농장과 역학 관련 농장·시설에 대해 이동제한 및 임상·정밀검사를 실시한다.

도 현장지원관을 파견해 발생원인 등에 대한 추가 역학조사를 진행하고, 방역지역 내 양돈농가를 대상으로 집중 소독과 예찰 활동을 강화한다.

또 함평군 양돈농장과 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 17일 밤 11시30분까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 발령하고, 일제 소독과 함께 이행 상황을 점검한다.

이영남 전남도 동물방역과장은 "도내 확산방지를 위해 가용자원을 총 동원해 차단방역에 총력을 기울이겠다"며 "농가에서는 농장 출입 차량과 사람에 대한 통제, 농장 내외부 소독 등 차단방역을 철저히 해 달라"고 당부했다.

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16일 기준 올해 전국 아프리카돼지열병 발생은 총 24건이며, 전남에서는 영광·나주·무안에 이어 이번이 네 번째 발생이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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