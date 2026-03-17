[특징주]한화솔루션 11% 상승세…'우주 태양광' 기대감
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한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 51,200 전일대비 5,150 등락률 +11.18% 거래량 5,995,537 전일가 46,050 2026.03.17 11:04 기준 관련기사 많이 빠졌을 때가 새로운 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 까다로워진 국내 증시...변동성 속에서도 기회는 있다? 저가매수자금 4배까지 변동성 속 기회 잡았다면? 최대 4배 투자금으로 제대로 살려볼까 이 17일 장중 11%대 상승하고 있다.
이날 오전 10시11분께 한국거래소에서 한화솔루션은 전장 대비 11.18% 오른 5만1200원에 거래되고 있다.
커지고 있는 우주 태양광 활용 가능성에 대한 기대감이 투자 심리를 자극한 것으로 보인다. 증권가에서는 단기적 수혜에는 의문을 표하면서도 장기적으로는 업계 전체에 호재가 될 수 있을 것으로 내다봤다.
황성현 유진투자증권 연구원은 "일론 머스크의 중국 태양광 기업 방문 이후 우주 AI 기반 데이터 센터(AIDC) 및 태양광에 대한 기대감이 확대됐다"며 "단기적으로는 우주 방사선 열화에 내구성이 강한 p타입 HJT(이종결합)가 활용될 가능성이 높아 한화솔루션의 수혜 가능성은 크지 않다고 판단한다"고 분석했다.
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그러면서도 "그러나 글로벌 태양광 설비 캐파 1200GW 기준 연간 가동률이 50% 수준에 그치는 점을 고려할 때 우주 AIDC 확대로 연간 100GW 이상의 수요가 창출될 경우 태양광 업황이 빠르게 회복될 수 있을 것이라 판단한다"며 "특히 스타링크 V3가 출시될 경우 최대 연간 270GW의 수요가 창출될 가능성이 존재해 긍정적으로 평가한다"고 전했다.
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