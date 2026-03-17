문산중앙병원은 대웅제약과 함께 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 서울·경기권 의료기관 중 최초 도입한 이후 1년간의 운영 경험을 바탕으로 환자 안전을 한층 강화했다.

17일 대웅제약에 따르면 문산중앙병원은 환자와 보호자의 심리적 안정을 높이고, 보다 스마트한 의료 대응 체계를 구축하기 위해 2024년 12월 씽크를 조기 도입했다. 국내에서 두 번째로 빠른 도입 사례로, 급변하는 의료 환경과 인공지능(AI) 기반 의료 트렌드에 선제적으로 대응했다는 점에서 의미가 크다. 현재 씽크는 총 60병상에 안정적으로 운영되고 있으며, 현장 중심의 활용 경험과 운영 노하우도 빠르게 축적되고 있다.

문산중앙병원 병동에서 간호사가 씽크(thynC) 시스템을 통해 환자 상태를 실시간으로 모니터링하고 있다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

씽크는 입원 환자에게 웨어러블 기기를 부착해 생체 정보를 연속적으로 수집하고, 이를 병동 단위에서 통합 관리할 수 있도록 설계된 스마트 병상 모니터링 시스템이다.

병원은 진료 및 간호 과정에서 발생할 수 있는 환자 관리 공백을 최소화하기 위해, AI 기술을 기반으로 연속 모니터링이 가능한 씽크에 주목한 것이다. 이를 통해 환자의 주요 활력 징후를 실시간으로 수집·분석하고, 이상 징후 발생 시 의료진에게 즉각적으로 알람을 제공해 보다 신속한 진료 및 응급 대응을 할 수 있게 됐다. 또한 선이 없는 웨어러블 기기 적용으로 환자의 활동 편의성을 높이고, 보호자에게도 보다 큰 심리적 안정감을 제공하고 있다.

문산중앙병원은 씽크 도입 이후 1년간의 운영 경험을 통해, 특히 의료 인력이 제한적인 야간·새벽 시간대 환자 관리에서 눈에 띄는 변화를 확인했다. 기존에는 의료진이 일정 시간 간격으로 병동을 순회하며 환자의 활력 징후와 상태를 확인하는 방식이어서, 순회 사이 시간대에 발생하는 미세한 변화는 즉시 확인하기 어려운 경우도 있었다. 씽크 도입 후에는 중앙 모니터를 통해 60개 병상의 생체 신호를 24시간 실시간으로 확인할 수 있어 환자 관리 효율이 크게 높아졌다는 평가다.

유환열 문산중앙병원 이사장은 "AI 시대에 빠르게 변화하는 의료 환경에 발맞춰, 문산중앙병원은 디지털 헬스케어 기술을 적극적으로 수용하고 실제 진료 현장에 효과적으로 활용하고 있다"며 "앞으로도 의료의 질을 높이기 위해 끊임없이 연구하며, 환자 중심의 스마트 의료 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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박형철 대웅제약 ETC본부장은 "씽크 도입 이후 1년간의 운영 경험을 통해 현장에서 체감되는 변화가 확인되고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "대웅제약은 의료진의 실제 사용 경험을 바탕으로, 의료 현장에서 실질적인 도움이 되는 디지털 헬스케어 솔루션을 만들어가겠다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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