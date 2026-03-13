폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출

폴라리스오피스 폴라리스오피스 close 증권정보 041020 KOSDAQ 현재가 5,100 전일대비 1,175 등락률 +29.94% 거래량 7,100,336 전일가 3,925 2026.03.13 10:18 기준 관련기사 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 폴라리스오피스, 日패키지 점유율 60% 앞세워 'Polaris Office for Windows11' 출시 전 종목 시세 보기 가 OpenAI와 전략적 파트너십을 체결하고 미국 AI 헬스케어 시장 진출에 나선다.

폴라리스오피스는 오픈AI와 사업 제휴 계약인 BAA(Business Associate Agreement)를 체결했다고 13일 밝혔다. 회사는 이번 계약을 통해 미국 의료정보보호법인 HIPAA 기준을 충족하는 의료 데이터 처리 환경을 구축하고, 오픈AI 기반 인공지능 기술을 활용한 헬스케어 솔루션 사업을 본격 추진할 계획이다.

BAA는 미국 의료기관이나 헬스케어 기업이 환자의 민감한 의료 정보(PHI)를 외부 기업과 공유할 때 필수적으로 체결해야 하는 법적 보안 계약이다. 이번 계약 체결로 폴라리스오피스는 의료 및 제약 데이터를 법적 리스크 없이 안전하게 처리할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

특히 회사는 자체 AI 문서 분석 기술과 오픈AI의 거대언어모델(LLM)을 결합해 미국 헬스케어 시장 진입에 필요한 핵심 요건을 충족했다고 설명했다. 이를 바탕으로 글로벌 헬스케어 및 제약 산업을 대상으로 한 AI 솔루션 사업을 확대해 나갈 계획이다.

이번 파트너십의 핵심 솔루션은 산업 특화 AI 서비스인 'AskDoc for Pharma'다. 해당 솔루션은 폴라리스오피스의 문서 AI 기술과 계열사 폴라리스AI파마의 제약·바이오 산업 전문성을 결합해 공동 개발됐다.

'AskDoc for Pharma'는 신약 개발과 임상 과정에서 생성되는 대량의 전문 문서를 AI가 자동으로 분석하고 요약하는 기능을 제공한다. 임상시험 계획서, 미국 식품의약국 승인 문서, 의약품 성분 분석 보고서 등 복잡한 자료를 AI가 빠르게 정리하고 연구자의 질의에 대해 정확한 답변을 제공하는 것이 특징이다.

이를 통해 제약 및 바이오 기업들은 연구 및 문서 검토에 소요되는 시간을 크게 단축하고 의사결정 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

폴라리스오피스 관계자는 "이번 오픈AI와의 BAA 체결은 단순한 기술 협력을 넘어 미국의 엄격한 의료 보안 기준을 충족하는 AI 플랫폼 기업으로 인정받았다는 의미가 있다"며 "글로벌 헬스케어 시장 진출을 위한 핵심 기반을 확보한 만큼 'AskDoc for Pharma'를 제약·의료 산업의 지능형 의사결정 플랫폼으로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

