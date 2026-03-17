테라에너지센터, 알래스카 건설 추진

현대중공업파워시스템, 설비 공급

코레이트자산운용 5억달러 투자

미국 캔자스주 지역의 제프리 에너지 센터 석탄화력발전소. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 행정부가 석탄 사용 확대를 추진하는 가운데 미국에서 2013년 이후 10여년 만에 처음으로 신규 화력발전소가 건설된다. 한국 사모펀드와 기업도 각각 투자자와 설비 공급자로 프로젝트에 참여한다.

17일(현지시간) 블룸버그 통신은 미 내무부 자료를 인용해 미 에너지 기업 '테라 에너지 센터'가 알래스카에 건설을 추진 중인 석탄 화력발전 프로젝트에 10억달러(약 1조4900억원)를 투자할 계획이라고 16일(현지시간) 보도했다. 한국 사모펀드 코레이트자산운용도 5억달러(약 7500억원)규모의 지분 투자에 합의했다.

테라 에너지 센터가 계획 중인 발전소 용량은 1.25GW다. 이 회사는 발전소용 보일러 공급과 관련해 현대중공업파워시스템(HPS)과 기본 합의(in-principal agreement)를 체결했다. 이번 계약은 지난 14∼15일 일본 도쿄에서 열린 인도·태평양 에너지 안보 장관회의 및 비즈니스 포럼을 계기로 진전된 것으로 전해졌다.

이는 쇠퇴 일로를 걸었던 미 석탄 산업에서 극적인 반전으로 평가된다. 석탄은 한때 미국 전력 생산의 절반 이상을 차지했지만, 현재는 약 16% 수준으로 비중이 크게 줄었다. 미국에서 마지막으로 완공된 대형 석탄 발전소는 텍사스에 위치한 932MW 규모 샌디 크릭 발전소로 2013년 가동을 시작했다.

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반면 트럼프 행정부는 2기 재집권 후 석탄 사용 확대 정책을 추진하고 있다. 특히 인공지능(AI) 데이터센터 증가로 전력 수요가 늘어날 것으로 예상되면서 전력 수요 급증에 대비해 전력 공급원으로 석탄을 강조하고 있다. 실제로 미 에너지부는 최근 퇴역 예정이던 석탄 발전소 5곳의 운영 유지를 명령했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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