지난 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 통과되고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

한미 무역 대표들이 무역 합의에 따른 3500억달러(523조원) 규모 대미투자 이행 방안을 협의하기 위해 이번주 워싱턴 D.C.에서 회동한다고 알려졌다.

블룸버그통신은 16일 소식통을 인용해 한국 정부 관계자들과 미국 상무부 및 국가에너지위원회 대표들이 미국 에너지 프로젝트와 다른 벤처 분야에 대한 잠재적 투자를 논의하기 위해 만날 예정이라고 밝혔다.

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이번 협의는 대미 관세협상 후속 조치의 일환인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)'이 지난 12일 국회 본회의에서 통과된 이후에 이뤄지는 것이라고 덧붙였다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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