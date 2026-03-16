시, 27일까지 신청…총 5대 지원

경기 양주시가 어린이 통학차량을 친환경 LPG 차량으로 전환하기 위해 '2026년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업'을 추진한다.

양주시, 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 추진. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 경유 차량에서 발생하는 미세먼지를 줄이고 어린이들의 건강을 보호하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 기존 경유 어린이 통학차량을 폐차하고 LPG 신차(9인승 이상 15인승 이하)를 구입해 어린이 통학차량으로 등록하려는 차량 소유자다.

신청 기간은 오는 27일까지이며 대당 300만 원씩 총 5대를 지원한다. 제출된 신청서는 우선순위에 따라 심사하며 지원 대상자로 선정될 경우 개별 통보할 예정이다.

사업 참여를 희망하는 차량 소유자는 양주시 누리집 '고시·공고' 게시판에서 공고문을 확인할 수 있다. 접수는 자동차배출가스 종합전산시스템을 통한 온라인 접수 또는 양주시 기후에너지과 생활환경팀 방문·등기우편 접수로 가능하다.

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양주시 관계자는 "경유 통학차량에서 발생하는 미세먼지를 줄여 어린이들의 건강을 보호하고 대기환경 개선에도 기여할 것으로 기대한다"며 시민들의 많은 관심과 참여를 당부했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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