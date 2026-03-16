화성시, 현장 밀착형 민간 감시단 본격 가동

화성그린환경센터서 발대식 열어

시민 12명으로 구성된 감시단 위촉

주말·취약 시간대 현장 밀착 활동 환경오염 선제적 예방

경기 화성특례시(시장 정명근)는 16일 화성그린환경센터에서 '2026년 민간 환경감시단 발대식'을 열어 본격적인 환경 오염 행위 감시와 환경 안전사고 예방 활동에 돌입했다. 이번 발대식은 시민들의 자발적인 참여를 통해 감시 역량을 강화하고 쾌적한 도시 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

16일 화성그린환경센터에서 민간환경감시단을 임명하고 기념 촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

민간 환경감시단은 환경 보전에 관심이 높은 일반 시민 12명으로 구성됐다. 이들은 시민의 눈높이에서 행정 인력이 닿기 어려운 시간대와 지역의 감시 공백을 메우는 역할을 맡는다.

이날 행사는 감시원 임명장 수여식과 함께 환경 오염 행위 감시 방법 및 신고 요령에 대한 직무 교육으로 진행됐다.

위촉된 감시단은 앞으로 권역별 주말 등 취약 시간대 순찰을 포함해 민원 발생이 잦은 지역과 축사, 하천 주변을 집중적으로 감시할 계획이다. 특히 악취 배출업소 모니터링, 공사장 날림 먼지와 소음 피해 확인, 폐기물 불법 투기 감시 등 현장 밀착형 활동을 펼치게 된다. 아울러 간이 측정기를 활용한 현장 점검 등 과학적인 감시망을 구축해 시민의 정주 여건 개선에 힘을 보탤 방침이다.

AD

차성훈 기후에너지환경국장은 "민간환경감시단은 민원 발생이 잦은 시간대의 환경 감시는 물론 환경 사고를 예방하는 데 큰 역할을 할 것"이라며 "시민과 함께하는 촘촘한 감시 체계를 구축해 환경 오염 행위를 근절하고 안전한 화성을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>