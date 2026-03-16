한미사이언스·약품·JVM 3사

역대 최대 실적 힘입어 주주환원 강화

한미그룹이 작년 지주회사를 비롯한 주요 계열사들의 사상 최대 실적에 힘입어 주주가치 제고를 위한 현금배당 확대에 나선다고 16일 밝혔다.

이번 배당은 한미그룹이 작년 12월 기업설명회 '한미 비전 데이(Hanmi Vision Day)'에서 공식 발표한 주주환원 정책을 충실히 이행한 것으로, 한미사이언스 한미사이언스 close 증권정보 008930 KOSPI 현재가 36,550 전일대비 600 등락률 -1.62% 거래량 94,512 전일가 37,150 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 "한미, 주주환원 약속 지킨다"…현금배당·자사주 소각 추진(종합) 한미사이언스, 어린이 영양음료 '텐텐 키즈영양식' 출시 박재현 한미약품 대표 사의…"임성기 정신 지켜야" 전 종목 시세 보기 는 30%, 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 500,000 전일대비 3,500 등락률 +0.70% 거래량 77,143 전일가 496,500 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 "한미, 주주환원 약속 지킨다"…현금배당·자사주 소각 추진(종합) 한미약품 53년만 첫 외부 수장…'신약 명가' 지속 가능할까 한미약품, 창사이래 처음 외부인사로 수장 교체…황상연 대표 내정 전 종목 시세 보기 은 20%, 제이브이엠은 20% 이상의 총주주환원율을 계획하고 있다.

서울 송파구 한미약품그룹 본사 전경. 한미약품 AD 원본보기 아이콘

이 같은 현금배당 계획은 이달 31일 각 사 정기 주주총회에서 관련 안건을 상정해 최종 의결을 거쳐 실행될 예정이다.

현금배당 규모는 ▲한미사이언스 보통주 1주당 300원(시가배당률 0.79%) ▲한미약품 보통주 1주당 2000원(시가배당률 0.40%) ▲제이브이엠 보통주 1주당 650원(시가배당률 2.5%)이다.

김재교 한미사이언스 대표이사는 "그룹의 미래 사업 발굴과 전략적 성장 기회를 극대화해 기업가치를 높이는 동시에 재무적, 비재무적 방안을 통한 주주가치 제고에도 적극 나서고 있다"며 "안정적인 재무 구조를 기반으로 성장을 위한 투자와 주주환원의 균형을 유지하며 주주 친화적인 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 한미그룹은 안정적인 경영환경을 기반으로 2030년 계열사 합산 매출 5조원 달성을 목표로 하는 '뉴 비전'을 공개하고, 비만·안티에이징·디지털헬스케어·로보틱스 등 4대 핵심 영역 중심의 성장 전략 로드맵을 '한미 비전 데이'에서 발표한 바 있다.

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한미사이언스는 의료기기 및 뷰티케어 영역의 고부가가치 사업 확장과 그룹 계열사 성장을 견인해 2030년까지 영업이익률 25% 이상 달성을 추진한다. 한미약품은 글로벌 R&D 역량을 토대로 라이선스 아웃 성공과 국내외 블록버스터 신약 출시를 통해 영업이익률 20% 이상, 제이브이엠은 북미와 유럽 등 해외 매출 확대와 소프트웨어 분야 사업 확장을 통해 영업이익률 20% 이상 달성을 목표하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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