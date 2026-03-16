이재명 대통령은 16일 장편 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 아카데미 2관왕을 축하하며 "케이팝의 역동적 에너지와 한국적 감성, 그리고 독창적 상상력이 어우러져 우리 문화의 지평을 한층 넓혀줬다"고 밝혔다. 이 작품은 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상('Golden')을 받았다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "'케이팝 데몬 헌터스'가 세계 영화계의 권위 있는 무대에서 뜻깊은 성과를 거뒀다"며 "대한민국 국민 여러분과 함께 힘찬 박수를 보낸다"고 적었다.

이어 이 대통령은 "'케이팝 데몬 헌터스'는 문화가 국경과 언어를 넘어 세계인의 마음을 연결할 수 있음을 보여준 작품"이라며 "우리 문화의 가능성과 잠재력을 세계 무대에서 당당히 증명해 주신 매기 강 감독님과 모든 제작진, 그리고 '골든'의 작곡가·프로듀서 여러분께 깊은 감사를 전한다"고 했다.

그러면서 "대한민국과 전 세계의 한국인들에게 더할 나위 없이 큰 자부심을 안겨주셨다"며 "오늘의 성과를 토대로 다음 세대의 창작자들은 더 큰 꿈을, 더 넓은 무대에서, 더 빠르게 펼칠 수 있을 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 특히 감독의 수상 소감을 언급하며 "우리가 주인공인 이야기가 세계의 중심에서 빛나기까지 참 오랜 시간이 걸렸다"며 "앞으로 여러분이 펼쳐갈 새로운 창작의 여정도 꾸준히 관심 갖고 응원하겠다"고 했다.

또 백범 김구 선생의 말을 인용해 "'높고 새로운 문화의 근원이 되고, 목표가 되고, 모범이 되는 나라'가 어느덧 현실이 되고 있다"며 "정말 자랑스럽다. 고맙다"고 덧붙였다.

AD

'케이팝 데몬 헌터스'는 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 15일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 받았고, OST '골든(Golden)'은 주제가상을 수상했다. '골든'의 수상은 케이팝 장르 곡으로는 처음으로 아카데미 주제가상을 받은 사례로 기록됐다. 공동 연출을 맡은 한국계 캐나다인 매기 강 감독은 수상 소감에서 "이런 영화 속에서 우리와 닮은 사람들을 보기까지 너무 오래 걸렸다"며 "이 상은 한국과 전 세계의 한국인들을 위한 것"이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>