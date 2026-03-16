코스콤은 임직원이 직접 참여하는 '2026년 1본부 1봉사활동' 프로그램을 본격적으로 시행한다고 16일 밝혔다.

해당 프로그램은 코스콤의 모든 본부가 각자의 특성에 맞춰 연간 봉사 계획을 수립하고 자발적으로 참여하는 사회공헌 프로그램이다. 단순한 기부를 넘어 임직원이 현장에서 땀 흘리며 상생의 가치를 실천하고 조직 내 소통을 강화하는데 목적이 있다.

금융사업본부의 설 명절 선물배달(2월)을 시작으로 정보보호본부의 한강정원 관리(4월), 경영지원본부의 경로 배식 봉사(4월), IT인프라사업본부의 국립묘지 정화(6월) 등이 차례로 이어진다.

하반기에는 자본시장본부의 추석 명절 나눔(9월)과 AX·R&D본부의 사랑의 김치페어(10월)가 예정돼 있으며, 부산 지역 근무자도 10월 중 친수공원에서 해안 정화 활동을 펼친다. 연말에는 한강 플로깅(11월), 사랑의 희망박스 만들기(12월)가 계획돼있다.

AD

코스콤 관계자는 "1본부 1봉사활동은 임직원들이 우리 주변의 소외된 이웃을 돌아보고 지역사회와 함께 성장하는 계기가 되고 있다"며 "앞으로도 자본시장 IT 파트너로서의 역량을 활용한 활동은 물론 임직원의 진정성이 담기 자발적 봉사활동을 꾸준히 이어가 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>