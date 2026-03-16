후임 확정 못하면 당분간 공석

윤종수 KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 58,900 전일대비 700 등락률 -1.17% 거래량 266,199 전일가 59,600 2026.03.16 15:30 기준 관련기사 AX 속도내는 이통3사 "1인 1 AI 에이전트 시대로" KT, BTS 광화문 공연 대비 '네트워크 집중 관리 체계' 가동 이통3사, 실속형 애플 '아이폰 17e' 판매…"가성비 공략" 전 종목 시세 보기 환경·사회·지배구조(ESG)위원회 위원장이 KT 정기주주총회를 보름 앞두고 사외이사 연임을 포기했다.

서울 KT 광화문 사옥. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

16일 업계에 따르면 윤 이사는 이날 KT 이사회에 연임을 고사하겠다는 뜻을 전했다.

윤 이사는 오는 31일 열리는 정기주총에서 김영한 숭실대 전자정보공학부 교수, 권영숙 인텔코리아 대표이사, 서진석 전 EY한영 대표와 함께 사외이사 선임 추천 후보에 오를 예정이었다. 임기 만료 사외이사 4명의 후임 후보 중 유일하게 연임이 결정된 인사였다. 윤 이사는 환경부 차관 출신으로, 2023년 6월 선임된 후 KT가 ESG 평가에서 최고 등급을 받는 데 기여했다는 평가를 받는다.

업계는 새 경영진과 이사회가 꾸려지는 과정에서 윤 이사가 스스로 물러난 것으로 봤다. 기존 이사진은 '셀프 연임'과 대표이사의 인사권 침해 문제 등 지배구조 논란을 빚었다.

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KT는 윤 이사의 연임 포기로 ESG 분야를 담당할 새 사외이사를 물색해야 하는 상황이다. 앞서 KT 이사후보추천위원회가 사외이사 선임 방식을 기존 집중형 구조에서 분산형 교체 구조로 전환하겠다고 밝힌 만큼, 만약 정기주총 전까지 후임을 확정하지 못하면 해당 자리는 당분간 공석으로 남을 수도 있다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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