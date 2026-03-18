학생 맞춤 취업 지원 프로그램 진행

세종대학교는 고용노동부 주관 대학일자리플러스센터 사업의 일환으로, 재학생·졸업생 및 지역 청년의 취업 역량 강화를 위한 취업 프로그램 '굿JOB 굿세종'을 운영한다고 18일 밝혔다.

세종대 취업 역량 강화 프로그램 '굿JOB 굿세종' 포스터. 세종대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 변화하는 채용 환경에서 어려움을 겪는 학생들의 역량을 강화하고자 기획됐다. 특히 취업 준비 과정의 자기소개서 작성과 면접 준비를 중심으로 전략과 방향을 제시해 참여자들의 취업 준비를 돕는다.

아울러 프로그램은 온라인 비대면(ZOOM)과 대면 방식을 병행해 운영된다. 자기소개서와 면접 준비를 중심으로 총 8회차에 걸쳐 진행되며 ▲채용 트렌드 분석 ▲취업 전략 수립 ▲자기소개서 작성 ▲면접 대응 역량 등을 단계적으로 강화할 수 있도록 구성됐다.

비대면 특강에서는 '채용 트렌드 2026＆자소서 합격 전략 가이드'를 통해 채용 흐름을 분석하고 자기소개서 준비 전략을 제시하며, '대기업 기출 면접 질문 분석 및 합격 답변 전략'을 주제로 면접 대응 방법을 다룬다.

세종대 대학일자리플러스센터 관계자는 "채용 환경이 빠르게 변화하는 만큼 학생들에게 취업 준비에 필요한 정보와 전략을 체계적으로 제공하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 학생들의 취업 준비에 실질적인 도움이 되는 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

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한편 이번 프로그램은 세종대 학생경력개발시스템 '유드림' 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 세부 일정 또한 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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