내부통제 강화·근로자 추정제 등 현안공유

한국보험대리점(GA)협회는 16일 서울 종로구 교원챌린지홀에서 '판매수수료 제도 설명회 및 1분기 GA정책 포럼'을 개최했다고 밝혔다.


김용태 한국보험대리점(GA)협회장. GA협회

김용태 한국보험대리점(GA)협회장. GA협회

AD
원본보기 아이콘

1부 설명회에선 금융감독원 보험제도팀장이 참석해 보험업감독규정 개정 취지를 설명하고 수수료 체계 개편 시행 전 과도한 인센티브 운영 및 설계사 채용 등 현장 자제 사항에 대해 당부했다.

협회는 ▲수수료 개편 주요사항 안내 ▲FAQ 설명 ▲질의응답 순으로 개정 내용을 설명했다.


설명회에선 차익거래 금지 및 1차 FAQ 핵심 사항을 중점적으로 설명했다. 차익거래는 보험계약 해지 시 설계사가 받는 수수료가 고객이 낸 보험료보다 많아 발생한 차익으로, 발생 시 환수 등 적절한 조치가 필요하다.

향후 시행될 예정인 ▲GA설계사 1200%룰 적용 ▲대형GA 비교·설명 강화 ▲수수료 분급 제도에 관한 전반적인 방향과 주요 사항을 개괄적으로 공유했다.


1200%룰은 설계사 영입 첫해에 지급하는 판매 수수료를 월 보험료의 12배 이내로 제한하는 규정으로, 오는 7월부터 GA설계사들도 적용 대상에 포함된다.


2부 포럼에선 '판매수수료 개편기의 GA 신성장 전략' 및 'GA업권 3대 현안' 관련 대응 방향과 새로운 성장 전략을 논의했다.


특히 최근 '일법 패키지' 핵심 쟁점으로 입법 논의가 본격화되는 '일하는 사람 기본법', '근로자 추정제' 관련 내용도 함께 다뤘다.


일법 패키지는 약 870만명에 이르는 프리랜서·특수고용직·플랫폼 노동자 등을 규율하는 제도다.


협회는 제도가 현장에 미치는 영향을 공유했다. 설계사의 근로자성 인정 여부와 직결되는 사안이기 때문이다.


또한 ▲오는 27일 한국경영자총협회 대응 태스크포스(TF) 및 토론회 참여 ▲업권 의견 수렴 및 입법 과정 적극 대응 ▲대형 법무법인을 통한 법률 자문 및 대응 전략 수립 등 대응 방안을 안내했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"화가 나서 바로 취소했다" 넷플릭스 구독 해지하는 일본인들, 무슨일? "화가 나서 바로 취소했다" 넷플릭스 구독 해지하...
AD

김용태 회장은 "판매수수료 제도 개편이 현장에서 안정적으로 정착되고 내실화되기 위해선 정확한 정보 공유와 함께 업계 전반의 인적·물적·기술적 시스템 준비가 무엇보다 중요하다"며 "협회는 향후 업권이 1200%룰 적용, 수수료 분급 시스템 구축 등 제도 시행에 만전을 기할 수 있도록 'GA업권 수수료 TF'를 연말까지 운영할 것"이라고 말했다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈