확보 예산 95% 공공시설행

재난지원금 59억 지급 완료

장마 전 주요 공정 마무리

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 지난해 7월 발생한 집중호우 피해 복구를 위해 확보한 1,230억 원 규모의 예산 운용 내역을 투명하게 공개했다.

16일 담양군에 따르면 군은 최근 '군민과의 대화'에서 제기된 복구 예산 관련 문의에 대응해 구체적인 예산 집행 현황을 상세히 밝혔다. 담양군은 지난해 극한 호우로 특별재난지역으로 선포됐으며, 중앙합동조사 결과 피해액 409억 원의 3배에 달하는 1,230억 원의 복구비를 확보했다.

확보된 복구비는 크게 공공시설 복구비(1,167억 원)와 사유시설 재난지원금 및 위로금(63억 원)으로 구분된다. 군은 전체 예산의 95%를 도로, 하천, 교량 등 마을 전체의 안전을 책임지는 공공 기반 시설 재건에 투입해 단순 복구가 아닌 '항구적 복구'에 중점을 뒀다.

주민 생활 안정과 직결되는 재난지원금 및 위로금은 정부 기준에 따라 현재까지 3425세대에 총 59억 원이 지급됐다. 항목별로는 위로금 21억 원, 농작물 침수 피해 12억 원, 농경지 유실·매몰 9억 원, 주택 침수 8억 2,000만 원 등이다.

특히 군은 행정의 임의 판단을 배제하고 국가재난관리시스템(NDMS)을 통한 엄격한 기준을 적용해 형평성 있는 집행에 주력했다. 주택 침수 피해자에게는 위로금 350만 원, 소상공인에게는 생계 안정 명목의 500만 원을 추가 지원하는 등 일상 회복을 도왔다.

현재 담양군 내 재해복구 사업장 238곳 중 88곳은 복구가 완료됐으며, 나머지 150곳은 공사가 진행 중이거나 발주 단계에 있다. 군은 다가올 장마철 이전 주요 공정을 마무리해 2차 피해를 원천 차단한다는 계획이다.

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담양군 관계자는 "확보된 예산은 주민들의 일상 회복과 마을 기반 시설을 다시 세우는 데 소중히 쓰이고 있다"며 "군민이 안심하고 살 수 있는 더 안전한 담양을 만드는 데 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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