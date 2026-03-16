경기 이천시(시장 김경희)는 화학사고 발생 시 주민들이 신속하게 대피할 수 있도록 관내 주민 대피장소에 대한 현장 점검을 실시했다.

이천시청 전경. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 화학물질 취급시설 사고 등 비상 상황에 대비해 교육시설에 대해 주민 대피장소를 지정·관리하고 있으며, 사고 발생 시 주민들이 안전하게 이동할 수 있도록 접근성과 수용 가능 인원을 고려해 운영하고 있다.

특히 올해는 기존 지정된 대피장소에 대한 위치 적정성, 시설 이용 가능 여부 등 운영 상태 전반에 대한 현장 확인을 실시해 실제 상황에서도 대피장소 원활히 활용될 수 있도록 관리 상태를 점검했다.

이천시 관계자는 "화학사고는 발생 가능성이 낮지만 사전에 철저히 대비하는 것이 중요한 재난 유형"이라며 "앞으로도 대피장소 관리와 재난 대응체계를 지속적으로 점검해 시민 안전 확보에 노력하겠다"라고 말했다.

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또한 이천시는 화학사고 등 각종 재난 상황에 대비해 대응체계 점검과 안전관리 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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