일본, 민간 비축유 방출 개시…총 8000만배럴 내보낸다

민간 15일분·정부 한달분…총 8000만배럴

일본, 원유 수입 90% 중동산 의존

호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수입에 차질이 예상되자 일본 정부가 자국 내 소비량의 15일분의 비축유를 방출한다고 16일 밝혔다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 이날 일본 정부가 민간 부문의 원유 및 석유 제품 비축 의무량을 기존 70일분에서 55일분으로 단축했다고 보도했다. 이로써 석유 정제업자들은 의무 보유량을 초과하는 물량을 방출하게 된다.

이번 조치는 일본의 석유비축법에 근거해 관보를 통해 발표됐다. 이 법은 민간 석유 정제업자와 기타 기업들이 일정량의 석유를 저장하도록 의무화하고 있고, 비축 의무 일수를 명시하고 있다. 이번 방출은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음이다. 정부는 우선 민간부문의 저장분을 내보내고, 이달 말 국가 비축유 한 달 분량을 방출할 계획이다.

이번에 유통될 물량은 민간 부문 15일분과 국가 부문 1개월분을 합쳐 전체의 약 20%에 해당하는 8000만배럴이다. 일본 정부는 국제에너지기구(IEA)와도 협력할 방침이다.

일본은 원유 수입의 90% 이상을 중동에 의존하고 있다. 이번 비축유 방출이 호르무즈 봉쇄로 인한 에너지 수급 악화 문제를 완화해 줄 것으로 기대된다.

아울러 일본 정부는 휘발유 소매 가격을 ℓ당 170엔(약 1595원) 수준으로 유지하기 위해 오는 19일부터 정유사에 보조금을 지급할 예정이다.

닛케이에 따르면 지난해 말 기준 일본의 원유 비축량은 4억7000만배럴이다. 이는 일본 내 수요 254일분에 해당한다.

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지난 11일 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 총리 공저에서 기자들과 만나 "IEA와 연계된 국제적 비축유 방출의 정식 결정을 기다리지 않고 비축유를 (단독으로) 방출하기로 했다"며 "원유의 90% 이상을 중동에 의존하는 점을 고려해 석유 제품 공급에 지장이 생기지 않도록 하기 위해 비축유를 활용하려는 것"이라고 말했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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