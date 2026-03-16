일부 최고위원, 재임명 우려 목소리

국민의힘이 인적 쇄신 대상으로 꼽히던 박민영 미디어대변인의 재임명 안건을 최고위원회의에서 논의하지 않았다. 혁신 선거대책위원회 출범 요구와 관련해서는 장동혁 국민의힘 대표를 2선으로 물러나게 할 수 없다며 수용 불가 입장을 재차 밝혔다.


장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

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박성훈 국민의힘 수석대변인은 16일 당 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 "박 미디어대변인 의결 부분을 포함한 대변인 임명 안건은 (회의에) 상정되지 않았다"며 "장 대표가 여러 목소리를 듣고 아직 상정을 위한 준비가 돼 있지 않다고 판단했다"고 말했다.

일부 최고위원들은 이날 회의에서 박 미디어대변인 재임명과 관련해 우려의 목소리를 낸 것으로 알려졌다. "갈등 최소화 차원에서 (당의) 입장 변화가 필요하다"는 취지에서다. 박 수석대변인은 "(향후 관련 안건이 언제 상정될지는) 미정인 상황"이라고 했다.


지난 14일 임기를 마친 박 미디어대변인은 장예찬 여의도연구원 부원장 등과 인적 쇄신 대상으로 꼽힌다. 오세훈 서울특별시장은 의원총회에서 나온 '절윤(絶尹)' 결의문 후속 조치로 인적 쇄신과 혁신 선대위 구성을 요구하며 서울시장 후보 공천에 신청하지 않고 있다.

국민의힘은 장 대표를 2선으로 물러나게 하는 취지의 혁신 선대위를 "받아들일 수 없다"는 입장을 고수하고 있다. 박 수석대변인은 "(선대위원장으로 거론되는 특정 인물들은) 젊고 미래를 위해 나아가려는 당 움직임에 부합하지 않는다"고 말하기도 했다.


박 수석대변인은 또 "아직 선대위를 논의하기는 이르다"며 "선대위는 보통 공천이 끝난 후 구성된다"고 말했다. 다만 "지방선거 승리를 위해 다양한 전략을 논의하는 과정은 현재도 이뤄지고 있다"고 강조했다.


오 시장과 당 지도부의 만남 가능성과 관련해서는 "열려 있다"고 했다. 다만 "다른 후보도 존재하는 상황에서 특정인을 위해 편의를 제공하고 그 후보에 끌려다니는 모습을 보여주는 건 공천이 공정성을 핵심으로 한다는 점에서 적절한지 의문이 있을 것"이라고 했다.

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윤민우 중앙당 윤리위원장 사퇴 요구가 나오는 것과 관련해서는 "받아들이지 않을 것"이라고 말했다. 박 수석대변인은 "당 독립 기구 성격을 존중해 최대한 위원장 사퇴 등의 요구는 없을 것"이라고 설명했다.


김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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