유성구 제3선거구(노은2·3동, 신성동)출마 공식 선언

김연풍 예비후보가 15일 대전시의원 선거 유성구 제3선거구(노은2·3동, 신성동) 출마를 공식 선언했다.

김 예비후보는 더불어민주당 황정아 국회의원 정무 특보로 활동해 왔으며, 이날 유성구 반석동 선거사무소에서 개소식을 열고 유성의 중단 없는 발전과 도시 경쟁력 강화를 위한 '실천 정치'의 청사진을 발표했다.

이날 개소식에는 허태정 대전시장 예비후보를 비롯해 황정아·장철민 국회의원, 정용래 유성구청장, 성광진·맹수석 대전시 교육감 예비후보 등이 참석했다.

또한 민주당 고문단과 지방선거 출마 예정자 등 지지자 300여 명이 자리를 가득 메워 성황을 이뤘다.

황정아 의원은 "대전 전체의 파란 물결을 항상 그랬듯이 유성을에서 가장 선도하겠다"며 "그 맨 앞에 김연풍 예비후보가 있을 것"이라고 강조했다.

이어 "이재명 대통령과 함께 이재명 정부의 승리가 대한민국의 승리가 되도록 뛰어난 후보인 김연풍을 열심히 지원해달라"며 강조했다.

김 예비후보는 출마의 변을 통해 "현장에서 구민과 호흡하며 쌓아온 의정 활동은 정치가 구호가 아니라 실천이어야 한다는 확고한 믿음을 줬다"며 "시민의 작은 목소리도 정책으로 담아내는 실천형 정치인이 되겠다"고 약속했다.

김 예비후보가 제시한 핵심 공약은 경제, 교통, 문화 지도를 재설계하는 데 방점이 찍혔다. 노은농수산물도매시장 현대화와 안산 국방산업단지 추진을 통해 양질의 일자리를 창출하고, 유성구의 숙원인 지족터널 사업을 차질 없이 추진해 교통 정체를 해소하겠다는 계획이다.

또한 노은2동과 신성동 일대에 공영주차장을 확충하고 안산산성 복원 및 산림복원 문화관광단지 조성을 통해 유성을 매력적인 관광 명소로 키워내겠다는 포부도 밝혔다.

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김 예비후보는 "시민과 함께 성장 동력을 만들고 다음 세대가 자부심을 느낄 수 있는 미래 도시 유성을 완성하는 것이 목표"라며 "초심을 잃지 않고 더 낮은 자세로 오직 구민만을 바라보며 김연풍이 하면 유성이 달라진다는 것을 실천으로 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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